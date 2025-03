Así es el San Bernardo: de un barrio popular a un objeto de ataques en el centro de Bogotá

En menos de dos meses se han presentado cuatro explosiones en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá. La más reciente ocurrió en la tarde del martes 25 de marzo . Por este hecho criminal, ocurrido en la calle segunda con carrera décima, tres personas resultaron heridas.

Orlando Beltrán, director de la Fundación El Banquete del Bronx, lleva más de 10 años visitando el barrio San Bernardo. En conversación con Noticias Caracol, explicó que la zona ha presentado “muchísimos cambios. Este barrio antes era el pagadiario, no solamente de vendedores ambulantes o de exhabitantes de calle, sino también de comunidades como la indígena Emberá. También, existían lugares de prostitución y ese barrio ha tenido muchísimos cambios porque la constructora ya compró todas estas casas y se ha reducido a unos espacios muy pequeños”.

Beltrán precisó que “la intensidad cada vez es más grande de la habitabilidad en calle, de prostitución, pero lo que tiene que ver con pagadiarios no hay tantos como los que había antes”.

¿Cómo es el barrio San Bernardo?

Este hombre que lleva más de una década llevando alimentos y brindando cuidados a los habitantes de calle, relató que el barrio San Bernardo “es de los pocos barrios tradicionales que quedan en el centro de Bogotá, que llegó a ser el inquilinato de muchos habitantes de calle”.

Además, también era una de las zonas donde las familias humildes encontraron un refugio para vivir. Todo cambió “hasta que hace unos años hicieron la intervención de comprar todas las casas antiguas que estaban ahí, las compró una constructora, derrumbó estas casas y las personas se vieron abocadas a ir a San Bernardo, al espacio que dejó la constructora, en la parte comercial. Así que los habitantes de calle se quedaron allí”.

En medio de este contexto, el San Bernardo se ha convertido “en uno de los barrios más peligrosos por tener la olla más peligrosa de Bogotá en este momento”.

Atentado en San Bernardo por una explosión - Noticias Caracol

Habitantes de calle piden que cese la violencia en el San Bernardo

La batalla que se disputa entre las bandas delincuenciales en el centro de Bogotá ha provocado que algunos habitantes de calle resulten lesionados, dejándolos aún más vulnerables.

“Los habitantes de calle manifiestan que ellos no tienen la culpa, que seamos la voz de ellos, que tratemos que las autoridades se queden para que esto no siga. Se sienten desprotegidos porque, al fin y al cabo, los habitantes de calle no son el pez gordo por los que van los jíbaros o tampoco son los mejores clientes para estas bandas delincuenciales. Entonces, lo que quiere decir, es que están siendo instrumentalizados en el sector de San Bernardo”.

¿Qué tanto ha cambiado la zona desde las explosiones?

Para Orlando la zona “ha cambiado muchísimo porque muchos de los habitantes de calle se están desplazando para Las Cruces y otros barrios alrededor del Parque Tercer Milenio por donde queda Medicina Legal y otros se han ido alrededor del antiguo Bronx. En este momento el barrio tiene una intensidad de habitantes de calle, pero ahora lo más peligroso que tiene el barrio es el silencio. Nadie quiere denunciar, nadie quiere hablar, ni los habitantes de calle ni los dueños de las casas porque se sienten desprotegidos”.

Además, indicó que “las autoridades van unas horas, hacen los allanamientos, y se van y otra vez los dejan ahí. Entonces, creo que es el momento de mirar si podemos, entre todos, ser la voz de aquellas personas y pedir que se ponga la atención en el barrio San Bernardo. Esto que está sucediendo no queda ahí, de seguro que vamos a tener más atentados y esperemos que no sean más lamentables”.

Así son las noches en el barrio San Bernardo

Orlando recalcó que “las noches en el barrio San Bernardo, diría, que son las noches de más terror que en cualquier parte de la ciudad. Este lugar tiene la ley de la olla, la ley del silencio y, ahora, la ley del terror. Entonces, estar una noche en el barrio San Bernardo se puede ayudar con mucho amor y misericordia, pero absolutamente nadie está seguro”.

Pese a que la violencia ha sido uno de los temas que ha marcado al barrio, no solo se están realizando asesinatos (entre bandas delincuenciales) por medio de la modalidad de sicariato, “esto ha cambiado y se hace por medio de artefactos explosivos y esto hace que sea la ciudad mucho más vulnerable porque si esto pasa a muy pocas cuadras del Palacio de Nariño y de la Alcaldía de Bogotá, entonces qué podemos esperar en lugares más alejados”. Pide a las autoridades que hagan una intervención y que exista una presencia permanente, “que no sea con pañitos de agua tibia”.

