El antes y después de San Bernardo, el nuevo Bronx de Bogotá en el que han detonado varias granadas

Luego de las intervenciones en el Bronx y la L de Bogotá, zonas de expendio y consumo de drogas que durante años se convirtieron en foco de delincuencia e ilegalidad, varias bandas criminales y de tráfico de estupefacientes establecieron sus negocios en San Bernardo, un barrio del centro de Bogotá que durante el siglo pasado era considerado como uno de los más privilegiados de la capital del país.

Aunque tradicionalmente San Bernardo era conocido por ser habitado por conocidos fabricantes de muebles que al día de hoy siguen trabajando y viviendo en el sector, hoy su prestigioso renombre también se ha visto afectado por la llegada de cientos de habitantes de calle que reflejan el poco acompañamiento institucional que le ha asignado el Distrito a estas personas para mejorar sus condiciones de vida y garantizarles nuevas oportunidades.

Los vecinos han tenido que aprender a convivir con la inseguridad, la basura y los escombros que deja un fenómeno que ha estado presente en la ciudad y el país. Los tenderos de este conocido barrio deben pagar extorsiones y cerrar sus tiendas a eso de las seis de la tarde. Quienes han vivido en sus tradicionales casas desde hace décadas se han adaptado a escuchar gritos, sirenas y hasta explosiones, como la que se registró en la noche de este miércoles 12 de marzo por la detonación de una granada .

Aunque los llamados para resolver esta problemática han sido constantes, aquellos líderes que intentan hacer algo para mejorar la situación del barrio terminan siendo amenazados de muerte y exiliados del sector en el que crecieron. "Ya no se puede hacer ejercicio en el parque y si uno dice algo de pronto lo amenazan, porque nosotros tuvimos un presidente que lo elegimos para la acción comunal y a él lo tirotearon. Porque él pensaba limpiar el barrio, tratar de limpiarlo, pero él no pudo, le tocó irse", dijo una de las habitantes del barrio a Noticias Caracol.

Y es que la solución, ni siquiera, está en dejar de vivir en esta zona, ya que quienes optan por poner en venta sus casas deben aceptar que, por las problemáticas que se viven en el barrio, recibir un buen pago por sus casas es una tarea prácticamente imposible. "Esto aquí antes era un vividero hermoso. Ahora no, nosotros hemos querido vender la casa para irnos por ese problema, pero nadie la quiere comprar por el problema de la indigencia. (...) Antes yo decía 'hasta que Dios me llame me quiero quedar acá', pero ahora no", relata otro de los habitantes de San Bernardo, quien cumple 28 años viviendo en este sector.



Proyectos inconclusos y poca acción distrital: la deuda que tiene la alcaldía de Bogotá con San Bernardo

Habitantes del barrio también denuncian que por parte de la alcaldía de Carlos Fernando Galán tampoco se han evidenciado apoyos notorios, más allá de la constante presencia policial. Además de controles ordinarios, los habitantes de San Bernardo buscan que el Distrito implemente programas y amplias ofertas institucionales que resuelvan el problema de fondo.

"Lamento mucho que hoy la administración actúe con pañitos de agua tibia. Acá se debe hacer una intervención integral y contundente en donde se traiga toda la oferta institucional. El alcalde Carlos Fernando Galán debe hacer un ataque contundente contra estas bandas criminales", dijo otro joven.

En el lugar fueron desplegados más de 400 uniformados. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Como si esto fuera poco, entre los proyectos olvidados del Distrito se encuentra la construcción de espacios residenciales y sociales en un predio de San Bernardo que, hasta el momento, sigue sin avances y completamente abandonado. Han transcurrido seis años desde que se obtuvo el aval para llevar a cabo estas construcciones, pero al momento no hay tipo de avance alguno.

Aunque quienes viven en esta zona se mantienen orgullosos de quienes históricamente han habitado el barrio y aseguran que no todo lo que ocurre en San Bernardo es malo, sí han hecho énfasis en las consecuencias que han traído, afirman, las malas intervenciones a puntos críticos de la ciudad como La L o el Bronx, en donde los habitantes de calle y su rehabilitación no han sido la prioridad.

"Esto era un barrio hermoso. (...) Se nos ha ido dañando por la misma administración, porque ellos cuando hacen sus intervenciones como la que hicieron en la L, el Bronx, en todo eso, no hacen un trabajo de campo bien hecho. Uno se sienta a hablar con una persona de la calle y ellos dicen 'pero qué hago yo si me llevan allá, me sientan, me toca levantarme a la 5 de la madrugada a bañarme, a desayunar y todo el día estoy sentado sin hacer nada' pues esa no es la manera de hacer una oferta institucional para las personas de la calle", agregó otra habitante del barrio.

*Para la elaboración de este artículo se usó información recopilada de la periodista Tatiana Sanabria, de Noticias Caracol

JULIÁN CAMILO SANDOVAL BLANCO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL