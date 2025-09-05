Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Así es vivir a menos de 100 metros del relleno Doña Juana, lugar que recibe la basura de Bogotá

Así es vivir a menos de 100 metros del relleno Doña Juana, lugar que recibe la basura de Bogotá

A este lugar llegan alrededor de 6.400 toneladas de basura al día y, justo al lado, residen los habitantes de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, en Ciudad Bolívar, quienes denuncian la presencia de moscos, malos olores y roedores.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 05, 2025 08:57 p. m.
