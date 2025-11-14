En vivo
Nuevo pico y placa en Bogotá los sábados: ¿cuánto cuesta el traslado de la matrícula de su carro?

Nuevo pico y placa en Bogotá los sábados: ¿cuánto cuesta el traslado de la matrícula de su carro?

El pico y placa solidario también tendrá cambios, confirmó el alcalde Galán. El recargo para los vehículos no matriculados en la capital aumentará del 20% al 50%.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 14 de nov, 2025
Pico y placa en Bogotá los sábados: ¿cuánto cuesta el traslado de la matrícula?
Pico y placa en Bogotá los sábados: ¿cuánto cuesta el traslado de la matrícula? -
Getty Images - Ventanilla Única de Servicios

