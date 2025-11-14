En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA / BOGOTÁ / Revelan reacción que habría tenido Ricardo González tras enterarse de muerte de Jaime Esteban Moreno

Revelan reacción que habría tenido Ricardo González tras enterarse de muerte de Jaime Esteban Moreno

La fiscal del caso y la defensa del segundo capturado leyeron el testimonio del jefe del joven de 22 años en Bogotá y revelaron qué fue lo que dijo el acusado del homicidio del estudiante de la Universidad de Los Andes antes de irse de la capital y entregarse a las autoridades. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 14 de nov, 2025
