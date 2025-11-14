En vivo
BOGOTÁ  / ¿Cómo funcionará nuevo pico y placa en Bogotá el fin de semana? Horas, días y todo lo que debe saber

¿Cómo funcionará nuevo pico y placa en Bogotá el fin de semana? Horas, días y todo lo que debe saber

La Alcaldía confirmó que los vehículos matriculados fuera de Bogotá tendrán cambios en materia de movilidad relacionados con el 'pico y placa' y el 'pico y placa solidario' desde el primer semestre de 2026.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 14 de nov, 2025
