Exclusivo: así fue la participación de los cómplices del joven que le disparó a Miguel Uribe Turbay

Acorralado por un escolta de la Unidad Nacional de Protección, agentes de la Policía y decenas de personas que llegaron a evitar una posible fuga, el joven sicario que le disparó a Miguel Uribe Turbay cayó aprehendido tras cometer su ataque. “¿Quién lo mandó?”, le preguntaron.

"Yo les digo quién fue. Déjenme darles los números, pero si no me sueltan, no me dejan", respondió el joven sicario, quien resultó ser un menor de edad y hoy está en el Búnker de la Fiscalía como autor material del ataque y, a pesar de no aceptar los cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, ya empezó a revelar datos claves con los que se podría llegar a los cerebros del atentado.

La Fiscalía y la Policía manifestaron que había un seguimiento de más de 1.000 videos que permitían esclarecer la ruta del joven, desde una vivienda en la localidad de Engativá hasta el barrio Modelia, donde llegó en una motocicleta. Esas imágenes las reveló en exclusiva la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que mostró cómo el menor sicario no actuó solo en el crimen.



El motociclista que lo llevó al barrio Modelia

Aunque será materia de investigación establecer si el motociclista que llevó al joven hasta el barrio Modelia es uno de sus cómplices o es una persona contratada por servicio de aplicación de movilidad, lo cierto es que en los videos revelados por este medio de comunicación se ve cuando el menor se bajó de ese vehículo, se quitó el casco para vestir una gorra de color rojo y sostuvo, por unos minutos, una conversación con el motero, quien también descendió de la motocicleta.

Incluso, el joven motociclista se quitó el casco mientras veía como el menor realizaba una llamada. ¿Cuál fue la conversación y quién era el motero? Esas las dudas que deberán despejar los investigadores que están tras las pistas del ataque.



Las personas del carro Spark de color gris

Luego de dejar la moto, el joven sicario caminó por las calles del barrio Modelia, hasta llegar al sector conocido como la avenida del Ferrocarril. Allí se le acercó al conductor y sostuvieron una charla por unos segundos. Posteriormente, tomó camino por otra calle y siguió hablando por celular.

Un carro Chevrolet Spark apareció cerca de dos horas después, a las 5:20 de la tarde, a cinco cuadras del parque El Golfito, donde Miguel Uribe realizaba su mitin político. De ese vehículo se bajó el joven sicario desde la puerta de copiloto. En ese momento ya no vestía ni el saco negro ni la gorra roja con la que fue visto en videos anteriores.

Caminando raudo, apurando el paso y con mirada determinada, el joven avanzó unas cinco cuadras hasta llegar al parque donde cometería el crimen por el cual -según conoció Noticias Caracol- le ofrecieron 20 millones de pesos.

Mientras el joven avanzaba hacia su objetivo, del mismo carro Spark se bajaron un hombre de camisa blanca, gafas oscuras y barba, acompañado por una mujer quien vestía chaqueta negra, jean y un bolso pequeño de color claro. Ellos, por las mismas cuadras que pasaba el menor, caminaron con un paso tranquilo y sin afán. Mientras tanto, el carro que los había dejado arrancó y se fue del lugar.



¿Había motociclistas esperándolo para la fuga?

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores tiene que ver con la fuga del joven sicario, quien huyó corriendo del parque y, aparentemente, según los primeros videos, nadie lo estaba esperando, situación que es extraña para los casos de sicariato, teniendo en cuenta que generalmente es parte clave de la estrategia y logística de las organizaciones criminales.

Pero los videos que reveló Noticias Caracol demostrarían que al joven sicario sí lo estarían esperando muy cerca. Uno de los movimientos extraños que investigan las autoridades es la de un motociclista quien estaba en la esquina de donde fue capturado el tirador.

Al ver la persecución, ese hombre, quien estaba al lado de una motocicleta, corrió hacia un supermercado, dejando encerrado a empleados y clientes. Luego de subir la reja y ver las escenas de la aprehensión, el motero volvió a su vehículo, con calma, y arrancó por la avenida.

Otros movimientos que tienen en la lupa los investigadores son los de un motero que empezó a rondar la cuadra por donde el sicario iba a huir. De hecho, en las imágenes, ese motero gira en círculos por unos momentos y vigila hacia varios lados.

¿Qué salió mal en la huida y por qué no lo recogieron? Esas son las otras dudas que indagan los investigadores sobrela logística del atentado.

