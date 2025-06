Atentado contra Miguel Uribe Turbay: Fiscalía entrega detalles de las investigaciones

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay permanece en grave estado de salud tras el atentado del que fue víctima el pasado sábado, 7 de junio, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. Mientras él batalla por su vida y su familia pide oraciones indicando que “necesita un milagro”, las autoridades investigan los móviles detrás de este ataque.

En rueda de prensa, la fiscal Luz Adriana Camargo indicó que hay 80 investigadores en las pesquisas para esclarecer el caso. Uno de los elementos es el informe balístico del arma incautada y los análisis de las 12 vainillas halladas en la escena.

Además, se está trazando el historial del arma, para determinar si ya había sido utilizado en otros crímenes. Este análisis será clave para identificar si pertenece a algún grupo delincuencial.

“Hemos hecho el examen de 1.000 videos. Es una labor muy importante que da muchas luces”, subrayó la fiscal. En estas imágenes se está trazando el recorrido del menor de edad desde su lugar de residencia hasta cuando llega al parque donde fue baleado Uribe Turbay.

También se está revisando, informó la Fiscalía, todo el movimiento del esquema de seguridad del senador y ya se han realizado 23 entrevistas con testigos del atentado.

Sobre el joven aprehendido, Camargo indicó que sigue recibiendo atención médica, fue sometido a una cirugía, pero se encuentra consciente. Además, ya se ha dialogado con familiares del menor para establecer cuáles son sus intereses. Sin embargo, la funcionaria hizo un llamado de atención por la circulación de nombres, direcciones y otra información de personas allegadas al joven que podría poner en riesgo sus vidas. Entre los análisis que está adelantando la Fiscalía está la revisión de las redes sociales del menor para identificar sus movimientos y cómo fue captado por una red ilegal que probablemente se dedicaba al sicariato.

Respecto a los allanamientos, los cuales se realizaron en viviendas de sus familiares, Camargo dijo que se halló evidencia que es también objeto de estudios.

Legalización de captura del presunto responsable

En la tarde del domingo, 8 de junio, el presidente Gustavo Petro dirigió un consejo de seguridad tras el que se conocieron detalles de las líneas de investigación que manejan las autoridades. La recompensa para quien dé información de los autores intelectuales del ataque es de $3 mil millones.

Sobre el menor de 14 años señalado de atentar contra la vida del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay se sabe que la legalización de la captura se realizó la madrugada de este lunes y la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio.

Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, indicó que, pese a confusas informaciones que se habían conocido luego del ataque, no se había incautado ningún celular, por lo que hasta el momento las supuestas conversaciones que se entregaron a las autoridades están siendo analizadas.

Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que "hay 188 investigadores con inteligencia militar recogiendo información, y esa información tiene que ser valorada. Hasta hoy se le recibió la declaración del menor, estamos avanzando con la mayor celeridad posible, investigando todas las líneas de comunicación posibles, y hay información muy sensible que no podemos revelar porque pone en grave riesgo la investigación y además estaría violando el debido proceso. Por eso, en estos consejos de seguridad hemos dicho que quien divulgue información a personal no autorizado está infringiendo la ley".

La ciudadanía puede acudir a la línea telefónica 157 para aportar cualquier información que contribuya a la investigación sobre el ataque contra Miguel Uribe Turbay.

Tercer parte médico de Miguel Uribe Turbay

La mañana de este lunes, 9 de junio, pasadas casi 40 horas del atentado del que fue víctima el precandidato presidencial, la Fundación Santa Fe emitió un nuevo parte médico sobre la salud de Miguel Uribe Turbay, que desafortunadamente no es muy alentador.

"El paciente Miguel Uribe Turbay continua en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados. Continuamos comprometidos con la ejecución de todos los esfuerzos necesarios que conduzcan a su evolución. Su situación reviste la máxima gravedad. Por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado", señala el texto.