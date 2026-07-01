Autopsia de Natalia Villalba revela la causa de muerte y nuevos detalles de la investigación

El Instituto de Medicina Legal concluyó los exámenes forenses en el caso de Natalia Villalba, la modelo cucuteña que fue encontrada sin vida dentro de una maleta en Bogotá. Las pesquisas confirman la causa de muerte de la colombiana y dan muestra de cómo fue manipulado su cuerpo después de que se le arrebatara la vida. Paralelo a esta revelación, avanza la audiencia de imputación contra Matthew Ashley Foster-Martinson. El ciudadano británico tendrá que responder por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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Foster Martinson fue detenido por autoridades en el aeropuerto de Quito, Ecuador, después de que el hombre pasara la frontera con el país vecino, pues pretendía abordar desde allá un vuelo hasta Reino Unido para evadir a la justicia colombiana. Su detención fue legalizada este 29 de junio en Colombia. La audiencia hasta ahora se ha adelantado de manera reservada.

Tras días de investigación, se conocieron las conclusiones que dejó la autopsia de Natalia Villalba, la cual reveló que la causa de muerte de la mujer fue un golpe contundente en la cabeza. Además, habría sido desmembrada. Hay que recordar que este ciudadano fue visto en el edificio Morph, donde Natalia se hospedaba, el pasado 17 de junio. Las cámaras de seguridad lo grabaron cuando se desplazaba por los pasillos con unas bolsas en la mano. Después de ese día, la familia y círculo cercano de la modelo no supieron más de ella, hasta que se hizo el terrible hallazgo y hubo confirmación de su identidad.



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