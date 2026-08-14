¿Cómo ayudar a animales afectados por terremoto? Centros de acopio y las donaciones que necesitan

El terremoto de magnitud 7,4 que se registró en San José del Palmar el pasado lunes 10 de agosto dejó afectaciones en distintos municipios del país y obligó a activar mecanismos de respuesta en departamentos como Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, en los cuales se mantienen rescates y apoyos por parte de las autoridades. Y en medio de la atención a las comunidades, es también crítica la situación de los animales que hacen parte de los hogares damnificados o que tuvieron que ser rescatados de las zonas afectadas. Es por eso que en algunos puntos de acopio también se están recibiendo diferentes donaciones para atender a animales que presenten lesiones o requieran atención después del movimiento sísmico. (Le puede interesar: Voluntariado en Bogotá: los puntos de acopio que reciben ayuda)



¿Cómo ayudar a los animales afectados por el terremoto?

Una de las campañas que actualmente recibe donaciones se encuentra en Bogotá. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), con apoyo de otras entidades, habilitó un punto de recolección en Corferias entre el 13 y el 17 de agosto. El centro de acopio está ubicado en el arco de Corferias, en la carrera 37 # 24-67, y la recepción de donaciones se realiza entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, en jornada continua. Los ciudadanos que quieran entregar ayudas no necesitan ingresar a Corferias. El punto fue dispuesto en el marco de ExpoPet 2026, pero la entrega puede hacerse directamente en el lugar establecido para la recepción. Entre los elementos solicitados para perros y gatos se encuentran:



Concentrado para perros y gatos.

Alimento húmedo para perros y gatos.

Arena para gatos.

Guacales.

Collares.

Correas.

Bozales de canasta.

Platos para perros y gatos.

Medicamentos e insumos veterinarios.

También se están recibiendo diferentes materiales utilizados en la atención veterinaria, entre ellos gasas, algodón, clorhexidina, soluciones salinas, lactato de Ringer, elementos para venoclisis, jeringas, agujas, catéteres y otros insumos. Dentro de la lista divulgada por las autoridades también aparecen algunos medicamentos de uso veterinario, como cefalexina, metronidazol, meloxicam y etamsilato, además de otros productos empleados en procedimientos y tratamientos. Para este tipo de donaciones es importante verificar las condiciones establecidas por el centro de acopio y entregar los productos en condiciones adecuadas. En el caso de medicamentos, recomiendan que sean productos legítimos, debidamente identificados y que cumplan con los requisitos solicitados por las entidades encargadas de recibirlos.



La ayuda también se está organizando en los territorios más afectados

En el caso de Valle del Cauca, la Gobernación puso en marcha el centro de acopio ubicado en la antigua Licorera del Valle, desde donde se están organizando y enviando ayudas hacia los municipios afectados por el terremoto. La campaña departamental ha incluido dentro de los elementos recibidos los alimentos para perros y gatos, además de productos destinados a las familias damnificadas. De acuerdo con la información entregada, las ayudas ya han comenzado a ser trasladadas a diferentes municipios. Hasta el momento, el departamento reportó el envío de 50 toneladas de donaciones y la atención de 30 municipios de las distintas zonas del Valle del Cauca. Este centro de acopio continúa recibiendo donaciones todos los días, entre las 7:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

En Risaralda, la respuesta también contempla a los animales afectados por el terremoto. El punto de recepción para ayudar a animales de compañía funciona en la Avenida de Las Américas, Calle 95, Lote 1, en Pereira, donde se están recolectando elementos para las familias que requieren asistencia. La Gobernación señaló que la emergencia dejó cientos de animales rescatados, por lo que se adelantan acciones para ampliar la capacidad de atención veterinaria. Dentro de estas gestiones se encuentra un trabajo con la Universidad de Santa Rosa de Cabal (Unisarc) para disponer de un quirófano y servicios veterinarios que permitan atender a los animales que necesiten procedimientos médicos.

En Caldas, el Centro Logístico Humanitario también está incorporando productos destinados a los animales dentro de la distribución de ayudas hacia los municipios afectados. Durante una de las jornadas de atención se enviaron suministros a Aguadas y Viterbo. En el caso de Viterbo, el envío incluyó 100 kilogramos de alimento para perros y 100 kilogramos de alimento para gatos, además de kits alimentarios, kits de aseo y colchonetas.



¿Dónde llevar donaciones para los animales damnificados?

En Bogotá, las donaciones específicas para animales pueden llevarse al arco de Corferias, carrera 37 # 24-67, del 13 al 17 de agosto, entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m.

las donaciones específicas para animales pueden llevarse al arco de En el Valle del Cauca, la Gobernación mantiene habilitado el centro de acopio de la antigua Licorera del Valle, con recepción de donaciones todos los días de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. Allí se reciben, entre otros productos, alimentos para perros y gatos.

la Gobernación mantiene habilitado el centro de acopio de la antigua con recepción de donaciones todos los días de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. Allí se reciben, entre otros productos, alimentos para perros y gatos. En Risaralda , el centro de acopio departamental está ubicado en la Avenida de Las Américas, Calle 95, Lote 1, en Pereira. Allí se reciben ayudas para las comunidades afectadas y también elementos destinados a los animales rescatados.

, el centro de acopio departamental está ubicado en la Allí se reciben ayudas para las comunidades afectadas y también elementos destinados a los animales rescatados. En Caldas, las ayudas son coordinadas desde el Centro Logístico Humanitario, desde donde se están realizando entregas a los municipios según las necesidades reportadas. Entre los productos distribuidos ya se encuentran alimentos para perros y gatos.

Quienes tengan la posibilidad de colaborar pueden revisar las listas oficiales de cada centro de acopio antes de trasladarse y priorizar los productos que están siendo solicitados. En una emergencia, entregar elementos que realmente se necesitan permite que la ayuda pueda ser clasificada y distribuida con mayor rapidez hacia los municipios y animales que requieren atención.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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