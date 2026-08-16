Pico y placa regional en Bogotá: así funcionará la medida este lunes festivo 17 de agosto

Los conductores que tengan previsto regresar a Bogotá durante este lunes festivo 17 de agosto de 2026 deberán tener en cuenta la aplicación del pico y placa regional para ingresar a la capital. La medida estará vigente entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche y funcionará de acuerdo con el último número de la placa.

La restricción hace parte de las medidas establecidas para el ingreso a Bogotá durante los puentes festivos y se aplicará en nueve corredores viales de entrada a la ciudad. Por esta razón, quienes tengan previsto realizar su retorno durante la jornada deberán revisar previamente el horario correspondiente a su vehículo.



¿Cómo funcionará el pico y placa regional este 17 de agosto?

La medida tendrá dos franjas horarias durante la tarde y la noche. Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminen en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

Posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, la autorización de ingreso corresponderá a los vehículos cuyas placas finalicen en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.



De esta manera, la medida alternará el ingreso de los vehículos según el último dígito de la placa durante las seis horas en las que estará vigente.



Estos son los nueve corredores donde aplica

El pico y placa regional no se limita a un único punto de entrada. La medida estará vigente en nueve corredores establecidos para el ingreso a Bogotá:



Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida Centenario o calle 13.

Avenida calle 80.

Avenida carrera Séptima.

Avenida Boyacá y vía al Llano.

Vía Suba-Cota.

Vía a La Calera.

Vía a Choachí.

Los conductores que utilicen alguno de estos corredores durante las franjas de aplicación deberán tener en cuenta el número final de su placa para establecer si pueden ingresar a la ciudad en ese momento.



Recomendaciones para quienes regresan a Bogotá

Ante la aplicación de la medida, se recomienda a los viajeros planear sus desplazamientos con anticipación y revisar el horario correspondiente antes de emprender el recorrido hacia la capital.



La Secretaría Distrital de Movilidad también hace énfasis en el cumplimiento de las normas de tránsito y en la importancia de contribuir a una movilidad segura y ordenada durante la jornada de retorno.

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Además de revisar la restricción, las recomendaciones para los conductores incluyen comprobar las condiciones técnico-mecánicas del vehículo antes de viajar, respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co