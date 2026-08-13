Voluntariado en Bogotá: los puntos de acopio que reciben ayuda para damnificados por terremoto

La respuesta a la emergencia por el terremoto de 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, continúa en distintas ciudades del país. En Bogotá, además de las personas que han decidido aportar alimentos, agua, elementos de higiene, cobijas y otros artículos, también existe la posibilidad de colaborar directamente en los lugares donde se concentran las ayudas. La Alcaldía de Bogotá, con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca, habilitó puntos para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas.

Debido al volumen de elementos que han comenzado a llegar, algunos de estos espacios necesitan voluntarios para apoyar las labores de logística. El trabajo consiste principalmente en recibir los productos, revisar su estado, clasificarlos según su tipo, organizarlos y empacarlos para facilitar su traslado. También se requiere apoyo durante el cargue de las ayudas en los vehículos que posteriormente las transportarán hacia los municipios que enfrentan las mayores dificultades.



¿Cómo ser voluntario en los centros de acopio de Bogotá?

Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse a algunos de los puntos que actualmente concentran la recepción y organización de ayudas, entre los cuales se encuentran:



Usaquén: Calle 161A #7F-55.

Calle 161A #7F-55. Cruz Roja Colombiana - sede administrativa, ubicada en la carrera 24 #73-38, con operación las 24 horas.

- sede administrativa, ubicada en la carrera 24 #73-38, con operación las 24 horas. El estadio El Campín, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 entre la calle 53B Bis y calle 57.

Estos son otros centros de acopio reportados en Bogotá

Además de los puntos institucionales, existen otros lugares que aparecen registrados como centros de recepción de ayudas. La plataforma Mallanet, que recopila puntos oficiales y reportes ciudadanos relacionados con la emergencia tras el terremoto, registra diferentes sitios en la capital. Entre los lugares reportados se encuentran:



SAMU Norte Cruz Roja: calle 134 - carrera 7B Bis #132-31.

calle 134 - carrera 7B Bis #132-31. Centro Comercial Unicentro: carrera 15 #124-30.

carrera 15 #124-30. Universidad Jorge Tadeo Lozano: carrera 4 #22-61.

carrera 4 #22-61. Cruz Roja Barrios Unidos: avenida La Esmeralda #63-81.

avenida La Esmeralda #63-81. SAMU Sur Cruz Roja: avenida carrera 68 #31-41 sur.

avenida carrera 68 #31-41 sur. Casa Museo del Viernes Negro: carrera 11 #18A-28 sur, Ciudad Jardín.

carrera 11 #18A-28 sur, Ciudad Jardín. Fundación Catalina Muñoz: diagonal 48 #19-16.

diagonal 48 #19-16. Human Construction: carrera 52A #134D-23, local 1.

carrera 52A #134D-23, local 1. Casa Jardín Origen: calle 38 #29-29, Teusaquillo.

Algunos de estos puntos reciben alimentos, agua, medicamentos, ropa y productos de higiene, mientras que otros también solicitan cobijas, colchonetas, elementos de primeros auxilios, pañales, linternas y baterías. Por ejemplo, la Fundación Catalina Muñoz reporta un punto de acopio denominado SOS Chocó, con atención entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Allí se reciben alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo, pañales, cobijas, colchonetas, linternas, baterías, medicamentos y artículos de primeros auxilios. Entre los puntos reportados aparece el Centro Comercial Unicentro, donde se solicitan personas para apoyar las labores de voluntariado entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.



¿Qué se puede donar para las personas afectadas?

Los centros de acopio registrados en Bogotá reciben diferentes tipos de ayudas. Entre los elementos mencionados se encuentran alimentos no perecederos, agua potable, productos de higiene, cobijas, colchonetas, medicamentos, ropa y artículos de primera necesidad. Algunos puntos también están solicitando elementos específicos como pañales, materiales de primeros auxilios, linternas, baterías y artículos de limpieza. En el caso de las iniciativas que buscan trasladar directamente las ayudas hacia el Chocó, también se han solicitado materiales de construcción y otros insumos necesarios para atender las condiciones que dejó el terremoto. Sin embargo, no todos los centros reciben los mismos productos. Antes de llevar una donación es importante consultar qué está siendo solicitado en cada lugar y consultar previamente la disponibilidad de cada sitio.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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