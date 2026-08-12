Largas filas de solidaridad en El Campín: así puede donar para las familias afectadas por terremoto

Decenas de personas llegaron al estadio El Campín, en Bogotá, para entregar ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. En imágenes compartidas por el periodista de Noticias Caracol Julián Ríos se observa una extensa cadena humana que, de mano en mano, traslada las donaciones hasta los puntos de acopio, en una muestra de solidaridad que contrasta con el dolor que aún vive buena parte del país.

Mientras en varias regiones continúan las labores de búsqueda y rescate, en Bogotá la respuesta ciudadana también se hace sentir. Desde tempranas horas, decenas de voluntarios y donantes se reunieron en el estadio El Campín para apoyar la recolección de ayudas humanitarias que serán enviadas a las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4.

Las imágenes captadas por Julián Ríos muestran a hombres y mujeres formando largas filas humanas para trasladar cajas, bolsas y paquetes hasta los puntos donde son clasificados, empacados y preparados para su distribución. Cada persona recibe una donación y la entrega a quien sigue en la fila, creando una cadena que permite agilizar el proceso de acopio.



Los elementos recolectados serán enviados a ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Buenaventura, además de otros municipios afectados por la emergencia.



Entre los voluntarios también se ha visto al cantante Fonseca, quien se ha sumado a las labores logísticas para apoyar la organización y recepción de las ayudas.

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El Campín se convierte en un nuevo punto de solidaridad

La Alcaldía Mayor de Bogotá, con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana y Sencia Bogotá habilitó el estadio El Campín como un nuevo centro de recepción de ayudas humanitarias para responder a la emergencia que enfrenta el país.

El escenario deportivo, ubicado sobre la avenida NQS o carrera 30 entre las calles 53B Bis y 57, recibe donaciones entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, en jornada continua.

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¿Qué puede donar?

Las autoridades reiteraron que las ayudas deben responder a las necesidades prioritarias de las familias afectadas.

Se están recibiendo:



Agua potable embotellada.

Cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos.

Alimentos no perecederos:



Arroz.

Aceite.

Pastas.

Enlatados de fácil apertura.

Fríjol y lentejas.

Harina.

Panela.

Leche en polvo.

Chocolate en polvo.

Elementos de primeros auxilios:



Tapabocas.

Gasas estériles.

Alcohol.

Clorhexidina.

Guantes quirúrgicos y de látex.

Artículos de higiene personal:



Jabón.

Shampoo.

Crema y cepillos dentales.

Toallas higiénicas.

Papel higiénico.

Pañales para niños y adultos.

Toallitas húmedas.

Crema antipañalitis.

Biberones.

Las autoridades también recordaron verificar las fechas de vencimiento antes de entregar cualquier producto.

Otros puntos habilitados en Bogotá

Además de El Campín, continúan habilitados otros centros de acopio para recibir ayudas humanitarias:



Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera 4 #22-61).

Calle 161A #7F-55, en Usaquén.

Centro Comercial Unicentro (carrera 15 #124-30).

Sede administrativa de la Cruz Roja (carrera 24 #73-38), con atención permanente.

También puede donar sangre

Punto Permanente Cruz Roja Colombiana (Banco Nacional) Carrera 68 # 68B-31 (601) 437 6334 (ext. 6748, 6713) — Punto Permanente Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. Avenida 1 # 9-85 (601) 481 7000 (ext. 5363, 5362) — Punto Permanente Hospital Militar Central Transversal 3 # 49-02, Piso 3 Sur (601) 348 6868 (ext. 5375, 5376) 315 863 3770 Punto Permanente Hospital Universitario Clínica San Rafael Carrera 8 # 17-44 Sur, Piso 2 (601) 746 4714 (ext. 2351, 2354) — Punto Permanente Hospital de San José (Sociedad de Cirugía) Calle 10 # 18-75 (601) 353 8000 (ext. 458, 471) — Punto Permanente Fundación Cardioinfantil - Inst. de Cardiología Carrera 13B # 161-85, Piso 2, Torre H (601) 667 2727 (ext. 7203, 72104, 72106) 317 367 5505 / 317 379 8034 Punto Permanente HOMI - Fundación Hospital de la Misericordia Avenida Caracas # 1-65, Piso 2 (601) 328 2510 (ext. 1230, 1231) — Punto Permanente Clínica de Marly Calle 50 # 9-67, Piso 2 (601) 343 6600 (ext. 1224, 2224, 2225) — Punto Permanente Clínica Colsanitas S.A. Calle 166 # 22-68 (601) 589 5468 / (601) 571 8610 315 338 4374 Punto Permanente Hospital Central de la Policía Nacional Carrera 59 # 26-21 (CAN) (601) 580 4401 (ext. 2187, 2188) — Punto Permanente FUHECO - Fundación Hematológica Colombia Carrera 65 # 81-67 (601) 746 7888 (ext. 149, 112) — Punto Permanente Kalai - Fundación Karl Landsteiner Carrera 45A # 94-50 (601) 691 5541 (ext. 105) — Punto Permanente Hospital Infantil Universitario de San José Carrera 52 # 67A-71 (601) 437 7540 (ext. 5033) — Punto Permanente HEMOLIFE - Fundación Banco Nacional de Sangre Calle 23 # 116-31 (601) 742 8124 (ext. 101, 123) — Punto Permanente IDCBIS - Banco Distrital de Sangre Carrera 32 # 12-81, Edificio IDCBIS, Piso 2 (601) 364 9620 (ext. 9441, 9726) — Punto Permanente Hospital Universitario de la Samaritana E.S.E. Carrera 8 # 0-29 Sur (601) 270 5111 / (601) 407 7075 — Jornada Especial Secretaría Distrital de Salud (12 a 14 de agosto) Carrera 32 # 12-81 — 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Recomendación: comunicarse previamente con el punto seleccionado para confirmar disponibilidad, turnos y requisitos específicos antes de asistir.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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