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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Largas filas de solidaridad en El Campín: así puede donar para las familias afectadas por terremoto

Largas filas de solidaridad en El Campín: así puede donar para las familias afectadas por terremoto

El Campín abrió sus puertas como centro de acopio y, en pocas horas, se llenó de ciudadanos decididos a ayudar. Le contamos cómo y qué puede donar.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Decenas de personas llegaron al estadio El Campín, en Bogotá, para entregar ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. En imágenes compartidas por el periodista de Noticias Caracol Julián Ríos se observa una extensa cadena humana que, de mano en mano, traslada las donaciones hasta los puntos de acopio, en una muestra de solidaridad que contrasta con el dolor que aún vive buena parte del país.

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Mientras en varias regiones continúan las labores de búsqueda y rescate, en Bogotá la respuesta ciudadana también se hace sentir. Desde tempranas horas, decenas de voluntarios y donantes se reunieron en el estadio El Campín para apoyar la recolección de ayudas humanitarias que serán enviadas a las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4.

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Las imágenes captadas por Julián Ríos muestran a hombres y mujeres formando largas filas humanas para trasladar cajas, bolsas y paquetes hasta los puntos donde son clasificados, empacados y preparados para su distribución. Cada persona recibe una donación y la entrega a quien sigue en la fila, creando una cadena que permite agilizar el proceso de acopio.

Los elementos recolectados serán enviados a ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Buenaventura, además de otros municipios afectados por la emergencia.

Entre los voluntarios también se ha visto al cantante Fonseca, quien se ha sumado a las labores logísticas para apoyar la organización y recepción de las ayudas.

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El Campín se convierte en un nuevo punto de solidaridad

La Alcaldía Mayor de Bogotá, con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana y Sencia Bogotá habilitó el estadio El Campín como un nuevo centro de recepción de ayudas humanitarias para responder a la emergencia que enfrenta el país.

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El escenario deportivo, ubicado sobre la avenida NQS o carrera 30 entre las calles 53B Bis y 57, recibe donaciones entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, en jornada continua.

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¿Qué puede donar?

Las autoridades reiteraron que las ayudas deben responder a las necesidades prioritarias de las familias afectadas.

Se están recibiendo:

  • Agua potable embotellada.
  • Cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos.

Alimentos no perecederos:

  • Arroz.
  • Aceite.
  • Pastas.
  • Enlatados de fácil apertura.
  • Fríjol y lentejas.
  • Harina.
  • Panela.
  • Leche en polvo.
  • Chocolate en polvo.

Elementos de primeros auxilios:

  • Tapabocas.
  • Gasas estériles.
  • Alcohol.
  • Clorhexidina.
  • Guantes quirúrgicos y de látex.

Artículos de higiene personal:

  • Jabón.
  • Shampoo.
  • Crema y cepillos dentales.
  • Toallas higiénicas.
  • Papel higiénico.
  • Pañales para niños y adultos.
  • Toallitas húmedas.
  • Crema antipañalitis.
  • Biberones.

Las autoridades también recordaron verificar las fechas de vencimiento antes de entregar cualquier producto.

Otros puntos habilitados en Bogotá

Además de El Campín, continúan habilitados otros centros de acopio para recibir ayudas humanitarias:

  • Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera 4 #22-61).
  • Calle 161A #7F-55, en Usaquén.
  • Centro Comercial Unicentro (carrera 15 #124-30).
  • Sede administrativa de la Cruz Roja (carrera 24 #73-38), con atención permanente.

También puede donar sangre

Punto PermanenteCruz Roja Colombiana (Banco Nacional)Carrera 68 # 68B-31(601) 437 6334 (ext. 6748, 6713)
Punto PermanenteInstituto Nacional de Cancerología E.S.E.Avenida 1 # 9-85(601) 481 7000 (ext. 5363, 5362)
Punto PermanenteHospital Militar CentralTransversal 3 # 49-02, Piso 3 Sur(601) 348 6868 (ext. 5375, 5376)315 863 3770
Punto PermanenteHospital Universitario Clínica San RafaelCarrera 8 # 17-44 Sur, Piso 2(601) 746 4714 (ext. 2351, 2354)
Punto PermanenteHospital de San José (Sociedad de Cirugía)Calle 10 # 18-75(601) 353 8000 (ext. 458, 471)
Punto PermanenteFundación Cardioinfantil - Inst. de CardiologíaCarrera 13B # 161-85, Piso 2, Torre H(601) 667 2727 (ext. 7203, 72104, 72106)317 367 5505 / 317 379 8034
Punto PermanenteHOMI - Fundación Hospital de la MisericordiaAvenida Caracas # 1-65, Piso 2(601) 328 2510 (ext. 1230, 1231)
Punto PermanenteClínica de MarlyCalle 50 # 9-67, Piso 2(601) 343 6600 (ext. 1224, 2224, 2225)
Punto PermanenteClínica Colsanitas S.A.Calle 166 # 22-68(601) 589 5468 / (601) 571 8610315 338 4374
Punto PermanenteHospital Central de la Policía NacionalCarrera 59 # 26-21 (CAN)(601) 580 4401 (ext. 2187, 2188)
Punto PermanenteFUHECO - Fundación Hematológica ColombiaCarrera 65 # 81-67(601) 746 7888 (ext. 149, 112)
Punto PermanenteKalai - Fundación Karl LandsteinerCarrera 45A # 94-50(601) 691 5541 (ext. 105)
Punto PermanenteHospital Infantil Universitario de San JoséCarrera 52 # 67A-71(601) 437 7540 (ext. 5033)
Punto PermanenteHEMOLIFE - Fundación Banco Nacional de SangreCalle 23 # 116-31(601) 742 8124 (ext. 101, 123)
Punto PermanenteIDCBIS - Banco Distrital de SangreCarrera 32 # 12-81, Edificio IDCBIS, Piso 2(601) 364 9620 (ext. 9441, 9726)
Punto PermanenteHospital Universitario de la Samaritana E.S.E.Carrera 8 # 0-29 Sur(601) 270 5111 / (601) 407 7075
Jornada EspecialSecretaría Distrital de Salud (12 a 14 de agosto)Carrera 32 # 12-818:00 a. m. a 5:00 p. m.

Recomendación: comunicarse previamente con el punto seleccionado para confirmar disponibilidad, turnos y requisitos específicos antes de asistir.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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