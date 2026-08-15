Policía captura en Engativá a dos personas señaladas de bloquear cajeros para robar a clientes

La Policía Nacional logró capturar a dos personas en la localidad de Engativá por presuntamente pertenecer a una banda dedicada al hurto de clientes de entidades financieras. Los sujetos utilizaban pegante para bloquear las ranuras de los cajeros automáticos para impedir el uso normal de las tarjetas y así engañar a las víctimas.

La alerta emitida por la central de monitoreo de una entidad bancaria permitió que, de inmediato, los uniformados que patrullaban por la zona recibieran la alerta y se dirigieran al lugar, realizando la verificación. Ahí notaron que la obstrucción del cajero se había dado por un pegante que evitaba el ingreso de tarjetas.

"Una vez se verifican los videos se logran identificar las características de las personas y se inicia la búsqueda, logrando interceptarlos en un vehículo”, aseguró el teniente coronel José Bejarano, comandante Estación de Policía Engativá.



Capturados estos 2️⃣ delincuentes que bloqueaban cajeros electrónicos con pegante para robar a la ciudadanía en #Engativá



En la reacción de las patrullas se recuperó $1 millón de pesos hurtados a un adulto mayor, se incautaron tarjetas y herramientas usadas para cometer el delito pic.twitter.com/VkILxGoFYi — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 15, 2026

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Durante el registro del vehículo, las autoridades hallaron en su poder la suma de un millón de pesos, dinero que minutos antes había sido hurtado a una persona de la tercera edad mediante la modalidad de engaño.

Además, encontraron varias tarjetas bancarias y otros elementos que, al parecer, utilizaban para obstruir los cajeros automáticos.

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De acuerdo con la Policía, los dos hombres fueron capturados mientras se desplazaban en un vehículo. Uno, de 33 años, y otro, de 37, tendrían antecedentes judiciales por hurto. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos que se les imputan.