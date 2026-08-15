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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Policía captura en Engativá a dos personas señaladas de bloquear cajeros para robar a clientes

Policía captura en Engativá a dos personas señaladas de bloquear cajeros para robar a clientes

Durante el operativo, la Policía halló un millón de pesos que, al parecer, había sido hurtado minutos antes a un adulto mayor.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Hurto en Engativá
Capturan a dos personas por obstruir cajeros automáticos en Engativá
Policía Nacional

La Policía Nacional logró capturar a dos personas en la localidad de Engativá por presuntamente pertenecer a una banda dedicada al hurto de clientes de entidades financieras. Los sujetos utilizaban pegante para bloquear las ranuras de los cajeros automáticos para impedir el uso normal de las tarjetas y así engañar a las víctimas.

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La alerta emitida por la central de monitoreo de una entidad bancaria permitió que, de inmediato, los uniformados que patrullaban por la zona recibieran la alerta y se dirigieran al lugar, realizando la verificación. Ahí notaron que la obstrucción del cajero se había dado por un pegante que evitaba el ingreso de tarjetas.

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"Una vez se verifican los videos se logran identificar las características de las personas y se inicia la búsqueda, logrando interceptarlos en un vehículo”, aseguró el teniente coronel José Bejarano, comandante Estación de Policía Engativá.

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Durante el registro del vehículo, las autoridades hallaron en su poder la suma de un millón de pesos, dinero que minutos antes había sido hurtado a una persona de la tercera edad mediante la modalidad de engaño.

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Además, encontraron varias tarjetas bancarias y otros elementos que, al parecer, utilizaban para obstruir los cajeros automáticos.

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De acuerdo con la Policía, los dos hombres fueron capturados mientras se desplazaban en un vehículo. Uno, de 33 años, y otro, de 37, tendrían antecedentes judiciales por hurto. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos que se les imputan.

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