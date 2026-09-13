Pico y placa en Bogotá del 14 al 20 de septiembre de 2026: así funcionará la medida

Los conductores de vehículos particulares que tengan previsto movilizarse por Bogotá entre el lunes 14 y el domingo 20 de septiembre de 2026 deberán revisar con anticipación la programación del pico y placa para evitar circular durante el horario restringido.

De acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), durante esta semana la medida estará vigente de lunes a viernes, mientras que los sábados y domingos no se aplica para los vehículos particulares.



¿Qué placas tienen pico y placa esta semana?

El esquema vigente establece que en los días impares pueden circular los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5.

Por su parte, durante los días pares está permitida la circulación de los automotores cuyas matrículas finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0.



Con esta distribución, la semana del 14 al 20 de septiembre tendrá cinco jornadas de restricción antes del fin de semana.



Así queda el pico y placa del 14 al 20 de septiembre

Lunes 14 de septiembre: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 15 de septiembre: la circulación estará permitida para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 16 de septiembre: podrán movilizarse los vehículos cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 17 de septiembre: podrán circular los automotores con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 18 de septiembre: la medida permitirá la circulación de vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 19 de septiembre: no aplica el pico y placa.

Domingo 20 de septiembre: no aplica el pico y placa.

¿A qué hora funciona el pico y placa en Bogotá?

Para los vehículos particulares, la restricción está establecida entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., de lunes a viernes.



La medida no funciona durante los sábados ni los domingos, de acuerdo con el calendario entregado por la Secretaría Distrital de Movilidad para septiembre de 2026.

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Por esta razón, quienes necesiten desplazarse durante los días hábiles de esta semana deben verificar el último número de su placa y compararlo con la programación correspondiente antes de salir.

¿Cuál es la sanción por incumplir el pico y placa?

La infracción corresponde al comparendo C14, cuya multa para 2026 es de $875.445, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, el vehículo puede ser inmovilizado, lo que puede generar costos adicionales asociados al traslado en grúa y patios.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co