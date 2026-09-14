Cortes de agua en Bogotá, Funza y Soacha: barrios que tendrán suspensión del 14 al 18 de septiembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció una nueva programación de cortes de agua para la semana del 14 al 18 de septiembre de 2026. Las suspensiones temporales del servicio se realizarán por trabajos de mantenimiento, instalación de accesorios, cambio de válvulas, verificación de macromedición y otras intervenciones en la red de distribución.



Las afectaciones incluyen sectores de Bogotá y municipios vecinos como Soacha y Funza, por lo que la entidad recomendó a los usuarios tomar medidas preventivas y almacenar agua para cubrir las necesidades básicas durante las horas de intervención.



Cortes de agua para el lunes 14 de septiembre

Soacha

Barrios: Bella Vista, Bella Vista Alta Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazucá y San Rafael.

Sector: de la calle 25 a la calle 42, entre la carrera 28 Este y la carrera 53 Este.

Horario: desde las 10:00 a. m. por 12 horas.

Trabajo programado: mantenimiento correctivo.

Cortes de agua para el martes 15 de septiembre

Usme

Barrios: La Fiscala, Fiscala Norte, Danubio II, Porvenir y Arrayanes V.

Horario: lesde las 9:00 a. m. por 24 horas.

Trabajo: instalación de accesorios.

Ciudad Bolívar

Barrios: Arborizadora Baja y Chircal del Sur.

Horario: desde las 9:00 a. m. por 24 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Soacha

Barrio: Villa Sandra.

Horario: desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Trabajo: mantenimiento correctivo.

Bosa

Barrios: Acuarela, Andalucía Bosa, Bosa La Estación (parcial), Cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación, Apogeo y Jiménez de Quesada (parcial).

Horario: desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Trabajo: cierre a terceros.

Cortes de agua para el miércoles 16 de septiembre

Suba

Barrios: Canódromo y Prado Veraniego Sur.

Horario: desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Trabajo: instalación de válvulas.

Suba

Barrios: Prado Pinzón, Victoria Norte y Santa Helena.

Horario: desde las 11:00 p. m. por 12 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

San Cristóbal

Barrios: Veinte de Julio y San Isidro.

Horario: desde las 9:00 a. m. por 24 horas.

Trabajo: cambio de hidrante y válvula.

Usme

Barrios: La Requilina II, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano y Centro Usme.

Horario: desde las 9:00 a. m. por 24 horas.

Trabajo: instalación de accesorios.

Ciudad Bolívar

Barrios: Las Acacias, Los Laureles y Candelaria.

Horario: desde las 9:00 a. m. por 24 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Kennedy

Barrios: Villa Nelly, Villa María, Villa Emilia, Villa de La Torre, Villa de La Loma, María Paz, La Concordia, El Olivo, El Amparo, Chucua de La Vaca I, II y III.

Horario: desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Kennedy

Barrios: Provivienda, Tejar, Alcalá, Ospina Pérez y Alquería.

Horario: desde las 10:00 a. m. por 38 horas.

Trabajo: mantenimiento correctivo.

San Cristóbal

Barrios: Manila, Molinos de Oriente, Montecarlo, Laureles Alto, San Cristóbal, El Triángulo, Gran Colombiano y Aguas Claras.

Horario: desde las 10:00 a. m. por 8 horas.

Trabajo: verificación de macromedición.

Cortes de agua para el jueves 17 de septiembre

Fontibón

Barrios: El Vergel y Ciudad Hayuelos.

Horario: desde las 7:00 a. m. por 27 horas.

Trabajo: cambio de registro totalizador.

Puente Aranda

Barrios: Tejar, Alcalá, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur.

Horario: desde las 9:00 a. m. por 24 horas.

Trabajo: instalación de accesorios.

Usme

Barrios: Chuniza, Charalá y El Virrey.

Horario: desde las 9:00 a. m. por 24 horas.

Trabajo: instalación de accesorios.

Bosa

Barrios: Villa del Río y Guadalupe.

Horario: desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Cortes de agua para el viernes 18 de septiembre

Kennedy

Barrios: Madelena, Valvanera, Metro Sur, India Catalina, La Estancia Protabaco y Casablanca.

Sector: de la diagonal 67 Sur a la Autopista Sur, entre la carrera 71B y la carrera 77A.

Horario: desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Trabajo: verificación de macromedición.

La EAAB indicó que estas intervenciones hacen parte de la programación de mantenimiento de la red de acueducto para prevenir daños de mayor magnitud y garantizar la prestación del servicio en Bogotá y municipios cercanos. La EAAB, además, recomienda tomar algunas medidas preventivas mientras se desarrollan las obras:



Almacenar agua para las necesidades básicas del hogar.

Utilizar el recurso de manera racional durante la suspensión.

Mantener cerradas las llaves mientras regresa el servicio.

Verificar el estado de tanques de almacenamiento y reservas domésticas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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