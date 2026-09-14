Mintrabajo inspecciona almacén de Zara luego de que cajera afirmara que la obligaron a irse descalza

El Ministerio de Trabajo informó que realizó una inspección laboral a la tienda de Zara ubicada en un centro comercial del norte de Bogotá. El procedimiento se dio a pocos días de que se hiciera viral un video en redes sociales en el que una joven descalza aseguraba que la gerente de esa tienda la había obligado a entregar los zapatos de dotación, sin importarle, según ella, que no tuviera otro calzado para poder salir de su lugar de trabajo.



La empleada no explicó por qué le pidieron devolver los zapatos que usaba, pero en su relato aseguró que, “en representación de la gerente general encargada de la tienda, me solicitaron los zapatos que eran de dotación, pero estoy haciendo constancia de que los zapatos eran de dotación y me los hicieron quitar. Yo expuse que tenía solamente los zapatos que me habían dado de dotación y no había traído otros para poderme cambiar y lo único que recibí de ellos fue que no les importaba, que me fuera para la casa sin zapatos, y me quitaron los zapatos y me dejaron descalza”.

En medio de su denuncia, exigió “que se me haga justicia, porque lo que me están haciendo es una canallada” y cuestionaba a la empresa para la que trabajaba: “Zara cómo me pudo haber hecho esto, cómo me pudo haber sacado de la tienda descalza, por qué no me dieron la oportunidad de llevar los zapatos al otro día”.

Su denuncia generó rechazo y un grupo de personas hizo una manifestación frente a esa tienda de ropa, gritando arengas como “zapatos sí, descalzos no”, “la dignidad no es dotación”, “Zarapastrosos, 50 % de descuento en dignidad laboral”. Hasta el momento, el almacén no se ha pronunciado.



¿Qué medidas podría tomar el Ministerio de Trabajo?

A través de un comunicado, la entidad informó sobre la inspección “en un establecimiento de Zara, operado por Texmoda S.A.S., en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá”, lugar donde la joven denunció el presunto maltrato laboral.



El Ministerio detalló que “la actuación, adelantada por la Dirección Territorial Bogotá, a través del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral, comprende la verificación del cumplimiento de las normas laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. La diligencia se desarrolla sin previo aviso, en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo. Este procedimiento permite a los inspectores constatar directamente las condiciones existentes en el lugar de trabajo y verificar, de manera objetiva, el cumplimiento de la legislación laboral. Una vez finalizada la visita, se elaborarán el acta y el informe correspondientes y, de ser procedente, se establecerá un plan de mejoramiento o se adoptarán las medidas preventivas a que haya lugar, de acuerdo con los hallazgos”.



Recalca que “continuará fortaleciendo sus acciones de inspección, vigilancia y control en el país para proteger los derechos de los trabajadores, promover el cumplimiento de la normatividad laboral y garantizar actuaciones objetivas, con pleno respeto por el debido proceso y los derechos de todas las partes”.

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