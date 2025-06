Caso Miguel Uribe Turbay: estos son los delitos por los que señalan a los capturados tras atentado

Cuatro personas, una de ellas menores de edad, han sido detenidas por el atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el más reciente parte médico, la Fundación Santa Fe informó que el político fue sometido a dos procedimientos, “traqueostomía y gastrostomía, pertinentes a la desescalada de su estado crítico, entrando en una nueva fase subaguda al superar 16 días de evolución del incidente”.

Un experto explicó en Noticias Caracol en qué consisten estas intervenciones, las cuales afirmó son transitorias.

Publicidad

En medio de la investigación que adelantan las autoridades, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ofrecieron una rueda de prensa revelando nuevos detalles sobre los hechos y dando a conocer una fotografía de una quinta persona por la que se ofrece una millonaria recompensa y quien sería el que coordinó el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Se trata de Elder José Arteaga, alias El Costeño o El Chipi y por quien ofrecen hasta 300 millones de pesos.

Los roles de cada uno de los cuatro capturados en el atentado contra Uribe Turbay

El primero en ser aprehendido, el mismo día del atentado, fue el adolescente de 14 años señalado de disparar contra el precandidato en el parque El Golfito del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, donde la víctima adelantaba un acto de campaña.

Poco después cayó Carlos Eduardo Mora González, “quien habría participado en actividades previas y facilitado un vehículo que conducía para que otros implicados le pasaran el arma del fuego al adolescente el día del ataque”, informó el ente acusador.

Publicidad

De acuerdo con la investigación, este sujeto, que se presentó en la Fiscalía, sería el conductor del carro Spark gris del que bajó el menor de edad minutos antes del ataque. “La participación de Mora González, en calidad de coautor, habría consistido en realizar el jueves 5 de junio el reconocimiento previo del lugar donde se cometería el ataque. Al día siguiente, estaría involucrado en la organización de la logística final, y el sábado 7 de junio estaría presente en el vehículo al interior del cual se le entrega el arma y se cambia las prendas de vestir al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay", señalaron desde el ente acusador en un comunicado.

La tercera capturada fue la joven de 19 años identificada como Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, quien presuntamente trasladó y entregó la pistola tipo Glock que usó el joven sicario. Además, estuvo en inmediaciones del parque El Golfito para asegurarse de la ejecución del acto delictivo, indicaron las autoridades.

Durante la audiencia, al escuchar la condena a la que se expondría -29 años de cárcel-, ‘Gabriela’ reaccionó riéndose, lo que hizo que el juez le llamara la atención y expresara que su actitud mostraba un “desprecio por la vida”. No obstante, ella afirmó que fue usada como "pantalla" porque fue amenazada.

La última persona que ha sido detenida es William Fernando González Cruz, alias El Hermano o El Viejo y quien presuntamente está implicado en la planeación, ubicación y selección del menor de edad que disparó, además de facilitar, en un carro azul, la huida de los demás involucrados en el atentado a Miguel Uribe Turbay.

Los cargos que les imputan a los detenidos

Fueron imputados por homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, uso de menores de edad en la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Publicidad

“La imputación jurídica de la conducta, que corresponde al delito de homicidio en modalidad de tentativa, tiene una causal de agravación que es la que contempla el numeral cuarto del inciso segundo del artículo 104 del Código Penal, que es ser defensor de derechos humanos, periodista, servidor público y/o miembro de una organización política. En este caso, el agravante expuesto en audiencia por los fiscales radica en la calidad de integrante de una colectividad política del precandidato Uribe Turbay en el momento del atentado”, precisó el ente acusador en un comunicado.

“Eso tiene también sustento en otro aspecto y es que nosotros no tenemos evidencia alguna de un móvil distinto”, explicó la fiscal General, Luz Adriana Camargo.

Publicidad

La fiscal también dijo en otra rueda de prensa que el menor de edad señalado de dispararle a Miguel Uribe Turbay recibiría “una sanción hasta de ocho años que no es propiamente de prisión, sino que es una sanción que bajo los alineamientos de la ley 1098 es una sanción que es educativa, reparadora y que tiene por fin restablecer los derechos de ese menor en el entendido de que el legislador ha dispuesto que a él se le proteja antes que se le sancione”.

¿Quién es ‘El Costeño’?

Para la Fiscalía, este hombre, que se ve en los videos revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol hace unos días, presuntamente "ejecutó un plan criminal para lograr el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador de la República en ejercicio, utilizando para tal efecto un arma de fuego marca Glock color negro sin contar con permiso de autoridad competente para el porte de la misma y utilizando como instrumento o medios motorizados tipo automóvil y motocicleta".

Asimismo, habría sido el encargado de contactar a varias personas, incluyendo al menor de edad, a Carlos Eduardo Mora González y a Katerine Martínez. De hecho, Carlos Eduardo Mora relató ante la Fiscalía que 'El Costeño' lo contactó en Hogares Soacha, municipio vecino de Bogotá, donde supuestamente vivía. "Él se sube al carro y nos fuimos, cuando íbamos para la avenida Primero de Mayo. Ese día, en el carro, me dijo que si iba a hacer una operación de meterle plomo a alguien, que si yo le servía de patrulla me daba cinco millones, me dijo que era a las 4:30 p. m. en Modelia", afirmó.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co