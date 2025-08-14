"A la fecha no sabemos nada": hermana del hincha atropellado a las afueras del Movistar Arena

Este miércoles 13 de agosto, se presentaron protestas sobre la avenida carrera 30, por parte de los hinchas del conjunto Independiente Santa Fe y familiares de Sergio Blanco, el hombre que perdió la vida hace una semana en un enfrentamiento entre barras dentro del Movistar Arena, durante la presentación del grupo musical argentino Damas Gratis.

Este incidente, que causó daños en las instalaciones del lugar, provocó la cancelación del evento y terminó con la vida de Blanco, ha sido un escenario de diversas incógnitas que todavía no han sido resueltas.

[05:41 p.m.] #MovilidadAhora se presenta afectación vial en la NQS con Av. Mutis, en sentido Sur - Norte, por manifestación.



🟠Ruta alterna: carrera 60 y carrera 68



Grupo Guía y Agentes Civiles desvían los vehículos en la zona. pic.twitter.com/HDQLnPAT54 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 13, 2025

Declaraciones de la familia

En conversación con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, la familia de Sergio declaró: “No sabemos absolutamente nada, ninguna entidad se ha comunicado con nosotros, no nos han dado claridad, no sabemos del vehículo ni la placa, no sabemos absolutamente nada y en este momento estamos a la espera de que nos ayuden, a que alguien de pronto aparezca con algún video”.

En imágenes que circulan por redes sociales, se ve cómo algunos hinchas, amigos y familia protestaron frente al Movistar Arena en busca de que se esclarezca lo sucedido y no quede impune el fallecimiento de Sergio. Adicionalmente, mencionan que mientras se hizo público el caso, las autoridades los visitaron, pero actualmente ni el teléfono les contestan para darles respuestas. “La persona que pusieron a cargo se comunicó al día siguiente con nosotros para indicarnos que había encontrado un video muy borroso, que no se veía. Pero que con el festivo, se iba a seguir revisando; sin embargo, a la fecha no sabemos nada, me han dejado hasta cuatro horas esperando en la Policía de Tránsito para decirme que ellos no iban a dar información”, denunció Mónica Blanco, hermana de la víctima.

“Que nos den avances por lo menos, que lleguen allá y nos digan que ya se hicieron las solicitudes, porque no sabemos si la Fiscalía ya solicitó el apoyo policial para que la persona pueda obtener los videos, pero como no nos han dicho nada, por lo menos nos indiquen qué ha pasado”, agregó. Actualmente, la familia está tras la pista del conductor de esa camioneta de color blanco y piden a quienes lo hayan visto que lo denuncien para que esta muerte no quede impune.



La noche de los hechos

El suceso se presentó el pasado miércoles, 6 de agosto, cuando se reportó una fuerte pelea en las instalaciones de Movistar Arena en Bogotá en medio del concierto del grupo argentino de cumbia villera Damas Gratis. Los primeros reportes se conocieron a través de redes sociales por asistentes al evento, que indicaron que decenas de fanáticos de la agrupación se enfrentaron a golpes.

Después de una hora y media de riña, a las afueras del sitio de eventos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó en sus redes sociales: “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”. Además, el mandatario se refirió a la pelea y dijo que “los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”.

En ese entonces, Mónica habló con Citytv y dio detalles de lo acontecido. La mujer explicó con mayor detalle cómo Blanco estaba a pocos metros de ingresar al establecimiento para presenciar el concierto, pero debido a los desmanes acontecidos tuvo que huir entre los alrededores del escenario y finalmente fue arrollado por un carro fantasma. También expuso presuntas negligencias por parte de las autoridades, al afirmar que su pariente fue llevado a un centro médico 40 minutos después de haber sido víctima de este choque.

