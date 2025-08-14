Publicidad

BOGOTÁ  / Grave accidente en la NQS, frente a El Campín en Bogotá: motociclista murió tras chocar con bus

Grave accidente en la NQS, frente a El Campín en Bogotá: motociclista murió tras chocar con bus

El siniestro vial, que involucró un bus de TransMilenio, causó el cierre de varias estaciones. Las autoridades cerraron los carriles tanto de vehículos como de transporte público.

Accidente en la carrera 30.
Accidente en la carrera 30.
Redes sociales
Por: Laura Valentina Mercado
|
Actualizado: agosto 14, 2025 11:08 a. m.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó que, sobre las 10 de la mañana de este jueves 14 de agosto, se presentó un siniestro vial en la Avenida NQS con calle 53, sentidos norte-sur, en inmediaciones del estadio El Campín. Un motociclista murió tras chocar con un bus de TransMilenio, por lo que se presentan afectaciones en la operación de transporte público.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Teusaquillo, entre bus articulado y motociclista en la Av. NQS con calle 53, sentidos norte-sur. Se genera afectación de calzada mixta y exclusiva", escribió Bogotá Tránsito en su cuenta de X. TransMilenio, por otro lado, informó que la estación Campín - UAN suspendió temporalmente su operación.

"Flota troncal realiza contraflujo desde el 7 de agosto en sentido norte - sur y en sentido sur - norte salimos al mixto desde la estación Campín. Dejamos de atender las estaciones 7 agosto, Movistar Arena y Campin UAN", añadió la empresa. La zona se encuentra acordonada mientras se realiza el levantamiento del cuerpo y se hacen las investigaciones correspondientes. Por ahora la causa del siniestro no se conoce.

Las autoridades les sugiere a quienes transitan por este corredor vial, tomar como vías alternas la calle 63 al occidente y la carrera 50 al sur. "Unidades de criminalista adelantan labores en el punto", indicaron.

Noticia en desarrollo...

