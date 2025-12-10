Ciclovía nocturna en Bogotá: mapa completo de vías habilitadas y Bici-Karaoke para este jueves

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a la tradicional ciclovía nocturna decembrina, uno de los eventos más esperados de fin de año en la capital. La actividad se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, desde las 6:00 p. m. hasta la medianoche, y se espera la participación de cerca de 2.5 millones de personas.

La jornada ofrecerá un total de 95.16 kilómetros de vías habilitadas para que bogotanos y visitantes disfruten de la ciudad de noche. Además del recorrido habitual, la diversión está garantizada con un evento especial de Bici-Karaoke y cinco estaciones de actividad física.



Las vías que se habilitarán para el gran recorrido nocturno

El circuito recorrerá corredores emblemáticos de la ciudad, uniendo actividad física, movilidad sostenible y celebración. Entre las principales arterias que se transformarán en un espacio de recreación se encuentran la carrera 7.ª, la avenida Boyacá y la calle 26.

Aquí el listado completo de las vías que podrá disfrutar en la ciclovía nocturna de este jueves:



Norte:

Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá. Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá. Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127. Carrera 15 entre calle 72 y calle 127. Carrera 9 entre calle 116 y calle 170.

Centro y occidente:

Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15. Carrera 7 entre calle 22 sur y calle 116. Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170.

Sur:

Calle 17 sur y diagonal 16 sur entre carrera 7 y carrera 50. Calle 39 sur entre carrera 50 y avenida Boyacá. Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur.



Bici-Karaoke: cante y pedalee con espíritu navideño

Como parte de la programación, se realizará un Bici-Karaoke que promete una experiencia única para combinar la música navideña, la recreación y el deporte. La actividad contará con dos recorridos que finalizarán en el Parque Nacional.



Recorrido 1: Inicia a las 7:00 p. m. en la calle 26 con carrera 60 (frente a Gran Estación), avanzará hacia la carrera 7.ª y culminará en el Parque Nacional.

Inicia a las en la calle 26 con carrera 60 (frente a Gran Estación), avanzará hacia la carrera 7.ª y culminará en el Parque Nacional. Recorrido 2: Arranca en el Parque El Virrey, tomará la carrera 15, la calle 72 y la carrera 7.ª hasta llegar al Parque Nacional.

Además, habrá cinco puntos habilitados para actividad física gratuita para toda la familia, que funcionarán desde las 7:00 p. m. hasta las 11:00 p. m., ubicados en puntos clave como la avenida Boyacá con avenida de las Américas y el Parque Renacimiento.



Este año, la Ciclovía Nocturna coincide con la celebración de los 50 años de la Ciclovía de Bogotá. En este marco, el IDRD también será sede del 15.º Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas de las Américas (CRA), los días 11 y 12 de diciembre.

Según Daniel García Cañón, director del IDRD, "La Ciclovía es un símbolo de Bogotá: es encuentro, salud y convivencia... En diciembre viviremos una noche inolvidable y, además, tendremos el honor de compartir con el mundo 50 años de una política pública que ha inspirado a decenas de ciudades". Con este evento, la ciudad reafirma su liderazgo en la promoción de espacios urbanos más saludables, sostenibles e inclusivos.

