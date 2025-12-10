En vivo
BOGOTÁ  / Videos y fotos del temblor que sacudió a Bogotá y Colombia este miércoles 10 de diciembre

Videos y fotos del temblor que sacudió a Bogotá y Colombia este miércoles 10 de diciembre

Un sismo de magnitud 5,8 con epicentro en Los Santos, Santander, despertó a miles de personas en Bogotá a las 3:27 a.m. Estos son los videos que registraron el temblor.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de dic, 2025
Videos y fotos del temblor que se sintió en Bogotá en la madrugada de este miércoles 10 de diciembre. -
Redes sociales/ SGC

