Videos y fotos del temblor que sacudió a Bogotá y Colombia este miércoles 10 de diciembre

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un sismo de magnitud 5,8 con una profundidad cercana a 150 kilómetros, con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una zona reconocida por su actividad sísmica constante. Aunque por su profundidad el movimiento telúrico no representó un riesgo alto de daños estructurales graves, sí tuvo una percepción amplia y prolongada en Bogotá.

En Bogotá, el temblor se sintió como un vaivén fuerte, lo suficiente para hacer sonar alarmas internas en varios edificios y activar protocolos de evacuación en diferentes localidades de la ciudad. Redes sociales como X, Instagram y TikTok se volvieron los principales canales para compartir los registros de lo ocurrido. Los videos grabados muestran a objetos moviéndose, ciudadanos saliendo de sus apartamentos en pijama o las alarmas internas de los conjuntos.

La Mesa de Los Santos es "una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Allí se encuentra un nido sísmico que libera energía diariamente. Diversas teorías indican que el Nido Sísmico de Bucaramanga tiene su origen en fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre, que interactúan de forma compleja en esta zona reducida, razón por la cual los sismos que se producen tienen como epicentro el municipio de Los Santos", explicó el Servicio Geológico Colombiano.



Videos y fotos del temblor que sacudió a Bogotá y Colombia hoy

Las redes sociales se llenaron de videos y fotografías que mostraron evacuaciones improvisadas, pánico, vecinos en pijama y mascotas en brazos mientras sonaban alarmas y se movían edificios.



#temblor 3:30 am y se despierta uno con un temblor … pic.twitter.com/KvLHr6XH2O — El profe Charly (@CharlyMunevar) December 10, 2025

Fue leve , pero no queremos más , por favor #temblor pic.twitter.com/MI6bXN5RAA — Paola Andrea Castañeda Carreño (@PaolaAn28778760) December 10, 2025

Yo desde mi cama viendo a los que si siguen el protocolo #Temblor 🛌 pic.twitter.com/iJFD4fgMWB — Alexa Cediel (@salexza) December 10, 2025

Pijamas de vecinos versión Christmas #temblor pic.twitter.com/p04urTeZC7 — Nico Beltran Gama (@EldelosMugs) December 10, 2025

Dios mío fue mi imaginación o tembló a las 3 de la mañana 😱😱😱 #Bogota #Temblor pic.twitter.com/fRCUlUnKuI — Julián Andrés (@JuliAndres68) December 10, 2025

No se reportan emergencias en Bogotá por ahora

Mientras los videos circulaban, organismos de emergencia comenzaron a realizar verificaciones. Los Bomberos de Bogotá y de Cundinamarca reportaron que, tras los primeros barridos, no se habían identificado daños ni personas lesionadas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que activó comunicación con autoridades locales y departamentales para revisar posibles afectaciones, aunque no hubo reportes significativos en las horas posteriores.

"Se hizo barrido por las estaciones, así como del sistema de la Línea 123 y no hay situaciones de emergencia", reportó el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Por su parte, la Cruz Roja Colombiana ha reportado que tampoco se han registrado daños a nivel nacional tras este temblor, que se sintió en diferentes puntos del país.

El Servicio Geológico Colombiano también informó que recibieron más de 4.000 reportes de que el temblor se sintió en Colombia, información correspondiente a "más de 480 centros poblados, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Antioquia y en la ciudad de Bogotá. Desde el Servicio Geológico Colombiano seguiremos monitoreando la situación e informando oportunamente sobre cualquier novedad que se presente"

"Este sismo del día de hoy de 150 km de profundidad tiene como particularidad que por lo general no presentan daños en superficie, pero sí son ampliamente sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano. Esto ocurre porque la energía liberada se proyecta en todas las direcciones y no alcanza a disiparse a lo largo de toda su trayectoria hasta llegar a la superficie. Conocer este proceso nos permite estar preparados y entender mejor el lugar donde vivimos", explicó Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC.



¿Qué hacer en caso de temblor?

Las autoridades aconsejan tomar las siguientes precauciones:



Refugiarse cerca de columnas o debajo de muebles sólidos.

Mantenerse alejado de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Evitar el uso de ascensores durante el sismo.

Usar las escaleras para evacuar si es necesario.

En zonas costeras, alejarse del mar y buscar zonas altas.

Conservar la calma y seguir las instrucciones oficiales.

También se recomienda activar la alerta de sismos en teléfonos Android, una función gratuita que puede avisar con algunos segundos de anticipación, lo cual es clave para tomar medidas rápidas en caso de emergencia.

