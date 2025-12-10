Cambios en horarios de Transmilenio por ciclovía nocturna en Bogotá: rutas y restricciones

Una nueva jornada de ciclovía nocturna se vivirá en Bogotá este jueves 11 de diciembre, como parte de un evento que busca reunir a millones de personas en distintos corredores viales de la ciudad. Según confirmó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la versión número 48 tendrá lugar este jueves entre las 6:00 p.m. y las 12 de la noche, esperando la participación de alrededor de 2,5 millones de asistentes.

Para esta jornada, Transmilenio confirmó que, con el fin de apoyar a movilidad de los asistentes, extenderá su operación una hora adicional, es decir, hasta las 12:00 de la noche. La decisión cobija tanto servicios troncales como rutas alimentadoras, que también prolongarán su funcionamiento por el mismo lapso. De acuerdo con el sistema, esta medida se toma para facilitar que los participantes de la actividad puedan movilizarse antes, durante y después de la jornada sin depender únicamente del transporte particular, siendo un cambio de manera temporal por la ciclovía nocturna.



Servicios troncales habilitados por Transmilenio en ciclovía nocturna

Los servicios que prolongarán su operación en un tramo adicional de una hora serán:



B1, F1, D3, H3, C4, H4, G5, B5

H74, B73, F23, J23, D21, H21, E26, D26, C71 y G71

Con la extensión, los articulados circularán hasta el cierre general del sistema, programado para las 12:00 de la noche. Las estaciones donde operan estas rutas mantendrán acceso al público mientras finaliza el tránsito de cada uno de los buses programados. Las rutas alimentadoras que integran el componente zonal con el troncal también ofrecerán una hora adicional de servicio. Esto permitirá que los usuarios regresen hacia los barrios aledaños a portales y estaciones principales una vez finalicen sus recorridos en la ciclovía nocturna.

Otro ajuste relevante será la suspensión del servicio en el Eje Ambiental, que se hará efectiva desde las 6:00 p.m. y se mantendrá hasta la hora de cierre del sistema. La medida responde a la alta afluencia de ciclistas en esta zona y a la necesidad de evitar conflictos entre peatones, bicicletas y buses articulados. Durante el tiempo de suspensión, los usuarios deberán recurrir a estaciones alternas cercanas u otros servicios del sistema para continuar sus trayectos.



Vías habilitadas por ciclovía nocturna en Bogotá

La jornada de ciclovía nocturna, que este año llega a su versión número 48, se desarrollará entre las 6:00 p.m. y las 12:00 de la noche. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) habilitará 95,16 kilómetros de vías para la circulación exclusiva de ciclistas, peatones y patinadores. Entre los tramos autorizados están:



Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá

Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá

Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15

Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96I

Calle 17 Sur y diagonal 16 Sur entre carrera 7 y carrera 50

Calle 39 Sur entre carrera 50 y avenida Boyacá

Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170

Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127

Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur

Carrera 15 entre calle 72 y calle 127

Carrera 9 entre calle 116 y calle 170

Carrera 7 entre calle 22 Sur y calle 116

Estos corredores permitirán el desplazamiento continuo entre el norte, centro y sur de la ciudad. Durante la jornada se realizarán cierres viales y controles por parte de autoridades de tránsito.



IDRD habilitará estaciones de actividad física en la ciclovía nocturna

Además de las vías disponibles, el IDRD instalará cinco estaciones de actividad física entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m. Los puntos estarán en:



Carrera 6 con calle 22 Sur

Carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol)

Avenida Boyacá con avenida de las Américas

Calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento)

Avenida Boyacá con calle 134

En estos espacios, instructores ofrecerán sesiones guiadas y actividades grupales pensadas para distintos niveles de condición física. Otra actividad que también harán parte de esta edición será el Bici-Karaoke, una propuesta que mezcla recorridos nocturnos con música en vivo. Para esto, se habilitaron dos rutas:



La primera partirá desde la calle 26 con carrera 60, frente al centro comercial Gran Estación, a las 7:00 p. m., avanzará hacia la carrera 7.ª y concluirá en el Parque Nacional.

frente al centro comercial Gran Estación, a las 7:00 p. m., avanzará hacia la carrera 7.ª y concluirá en el Parque Nacional. El segundo recorrido comenzará en el Parque El Virrey y seguirá la carrera 15, la calle 72 y la carrera 7.ª hasta llegar al mismo parque.

La edición de diciembre coincidirá con el 15.º Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas de las Américas, que se realizará el 11 y 12 de diciembre. Delegaciones de distintas ciudades visitarán los corredores de la ciclovía para conocer de primera mano su operación y logística. Además, se proyectará el documental "50 años de la Ciclovía", que recopila la historia de este programa desde la década de 1970.



