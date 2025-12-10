Tarifas para viajar en recorrido navideño del Tren de la Sabana en diciembre: link para comprar

El tradicional recorrido nocturno del tren de la Sabana conocido como el Tren de la Navidad regresará este año con operaciones continuas entre el 15 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026, según informó Turistren, la empresa encargada de los trayectos ferroviarios turísticos en la Sabana de Bogotá. La programación vuelve a incluir salidas desde el occidente y norte de la capital, con paradas en zonas donde se instalarán actividades temáticas y espacios para los visitantes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según confirmaron las entidades encargadas del recorrido navideño, la operación tendrá dos excepciones: los días 24 y 31 de diciembre no habrá tren, debido a la disminución de actividades públicas que suele registrarse en esas fechas por las celebraciones privadas. En el resto del calendario, el servicio funcionará una vez por noche, con una programación nocturna que busca brindar una alternativa de recreación familiar durante las festividades de fin de año.



Puntos de salida del Tren de la Navidad en Bogotá

El punto de partida del Tren de la Navidad en diciembre y enero será la misma plataforma férrea usada por los servicios de Turistren durante el año: el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, en la intersección de la carrera 66 con la calle 25. Desde allí, la ruta avanza hacia el norte y realiza su primera parada en la Estación de Usaquén, ubicada diagonal al Centro Comercial Santa Ana.

El tren continúa luego hacia la Estación de La Caro, en el municipio de Chía, donde se realiza la parada central del recorrido nocturno. Posteriormente, el tren retorna hacia Bogotá por el mismo trayecto. Para esta edición, la empresa reiteró que ningún tren saldrá desde la Estación de La Sabana, ya que esa infraestructura se mantiene como punto exclusivo de venta anticipada de tiquetes.



La programación de este año mantiene las características tradicionales del Tren de la Navidad. En Usaquén, los pasajeros podrán descender para observar la locomotora iluminada, tomar fotografías o recorrer los alrededores, donde suelen instalarse expresiones culturales alusivas a la temporada. En La Caro, la administración local coordina un espacio con actividades nocturnas que incluye un espectáculo de pirotecnia antes del regreso.



Cuánto cuesta viajar en el Tren de la Navidad 2025

El costo del recorrido completo fue fijado en $72.000 por pasajero, una tarifa que aplica de manera uniforme para adultos, jóvenes y adultos mayores. Los niños menores de tres años pueden viajar sin costo siempre que no ocupen asiento. Este es el link en caso de que quiera hacer la compra digital; sin embargo, se puede hacer de manera anticipada en tres modalidades:



Taquilla de la Estación de La Sabana, ubicada en la calle 13 #18–24. Allí solo se realiza venta previa; no hay salida de trenes.

Estación de Usaquén, donde es posible adquirir tiquetes en cualquier día habilitado o incluso el mismo día del recorrido, si quedan cupos disponibles.

Puntos físicos de Tuboleta en todo el país o línea telefónica.

Turistren aclaró que las tarifas se mantienen sujetas a modificaciones, especialmente por variaciones en costos operativos o ajustes que puedan darse en temporada alta. Quienes compren los tiquetes por medio de Tuboleta deberán tener en cuenta que esta plataforma aplica recargos adicionales, tanto por el servicio como por la localización del ticket. Esos cobros no dependen directamente de Turistren y son definidos por el proveedor de boletería.



La empresa recordó que emitir tiquetes el mismo día siempre depende de la disponibilidad final, por lo que sugiere a los usuarios comprar antes de la fecha elegida para evitar quedarse sin lugares. El valor del recorrido cubre únicamente el trayecto completo en tren desde Bogotá hasta Chía y el regreso a la capital. No incluye ningún tipo de refrigerio, actividades adicionales o transporte complementario en los puntos de parada. Tampoco contempla parqueaderos ni servicios externos asociados a los lugares donde se detiene el tren.



Horario del Tren de la Navidad en Bogotá

Turistren publicó un itinerario fijo para todas las fechas habilitadas. La salida desde Gran Estación será a las 6:45 p. m.; a Usaquén llegará aproximadamente a las 7:15 p. m., donde habrá un tiempo de permanencia estimado de 45 minutos. A las 8:00 p. m. el tren retomará marcha hacia La Caro, punto al que se espera llegar a las 8:50 p. m.

Publicidad

En Chía, los pasajeros tendrán cerca de media hora para participar en las actividades programadas o desplazarse en la zona habilitada para el público. El tren iniciará el retorno a Bogotá a las 9:20 p. m., con llegada nuevamente a Usaquén a las 10:10 p. m. y salida cinco minutos después. La llegada final a Gran Estación está prevista para las 10:45 p. m.



Normas de seguridad obligatorias en el recorrido navideño

Turistren reiteró que las normas de seguridad son obligatorias durante todo el recorrido. Entre ellas:



No sacar brazos, manos o cualquier parte del cuerpo por las ventanas.

No ubicarse en escaleras, plataformas o zonas no autorizadas.

No permitir que menores se desplacen entre coches sin acompañamiento de un adulto.

Prohibición de ingreso o permanencia de personas en estado de embriaguez.

No fumar ni vapear dentro de los coches.

El tren cuenta con sillas asignadas, baños en coches intermedios y un sistema de ingreso controlado. Las mascotas no están permitidas. Tampoco hay servicio de parqueadero en los puntos de salida, por lo que la empresa sugiere usar transporte público o algún medio alternativo.

Debido al tráfico habitual de diciembre en Bogotá, Turistren recomienda llegar con antelación suficiente al punto de salida para evitar contratiempos. También aconseja llevar ropa abrigada y calzado cómodo, ya que las actividades nocturnas suelen realizarse a bajas temperaturas.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co