Pádel gratis en Bogotá: IDRD abre pista en conocido parque de la ciudad y así podrá inscribirse

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) inauguró un escenario muy esperado por muchos. Para este último trimestre del año, entregó a los habitantes de Bogotá dos nuevos escenarios deportivos en el Parque El Salitre: la primera pista pública gratuita de pádel de la ciudad y una cancha de pickleball. Ambos espacios contarán con disponibilidad sin costo alguno durante sus primeros meses.



Así es la pista de pádel gratuita que se inauguró en Bogotá

La pista de pádel gratuita que inauguró el gobierno cuenta con las respectivas medidas reglamentarias de 20 metros de largo por 10 metros de ancho, además de que también posee una superficie sintética especializada, una excelente iluminación LED y estructura profesional. La inauguración marca un importante hito en el deporte de Bogotá, pues es la primera infraestructura de pádel de carácter público que se construye en la capital del país.



Cuánto costó construirla

La construcción de esta importante cancha requirió de una inversión cercana a los $286 millones y responde a la creciente demanda de las personas que practican este deporte en la capital del país. El pádel, acorde con el IDRD, se trata entonces de una disciplina moderna y de bajo impacto físico que ha adquirido considerable importancia en la ciudad.



Cómo solicitar el préstamo de nueva cancha de pádel gratuita en Bogotá

Para poder hacer uso de esta pista de pádel de manera gratuita, los interesados deben acercarse a la administración del parque recreodeportivo El Salitre (ubicado en la carrera 60 No 63 – 75), lugar en el que se encuentra esta instalación.

Debe tenerse en cuenta que, acorde con lo que informó el Distrito, quienes quieran hacer uso de esta cancha de manera totalmente gratuita podrán hacerlo hasta el mes de diciembre de 2025. A partir de este mes se podría fijar una tarifa por su uso que todavía no se ha dado a conocer.



Cancha de Pickleball gratuita también se estrenó en Bogotá

En paralelo, el IDRD adecuó una cancha de pickleball con demarcación reglamentaria, en la que se invirtieron cerca de $18 millones. Este deporte alternativo, que ya reúne a más de 300 jugadores activos en Bogotá, suma así un nuevo espacio para su práctica comunitaria, recreativa y formativa. El préstamo de este escenario deberá hacerse de la misma manera previamente expuesta.

"Hoy damos un paso histórico en la democratización del deporte en Bogotá. La primera pista pública de pádel y la nueva cancha de pickleball son escenarios que abren oportunidades a miles de personas, promoviendo la inclusión, la actividad física y el bienestar en entornos modernos y seguro", dio a conocer el director del IDRD, Daniel García Cañón.



Por su parte, Rodrigo Manrique, subdirector de Parques del IDRD, afirmó: "Estas obras hacen parte del programa Mejores Parques, con el que buscamos transformar el espacio público en lugares innovadores y de calidad. Estamos convencidos de que cada adecuación fortalece el sentido de pertenencia de la ciudadanía y consolida a Bogotá como una ciudad referente en el acceso a deportes emergentes".

El proyecto de renovación de escenarios en el Parque Recreodeportivo El Salitre representó una inversión superior a los $300 millones. Según el IDRD, estos recursos garantizan espacios seguros, modernos y adecuados para la práctica deportiva, reafirmando el compromiso con la optimización del espacio público y la inclusión.

Desde el inicio de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, la inversión en mantenimiento, mejoramiento y sostenibilidad de parques y escenarios recreodeportivos asciende a cerca de $200 mil millones de pesos. Con estas intervenciones, la Alcaldía de Bogotá busca fortalecer los hábitos de vida saludable y consolidar una ciudad más equitativa, donde la recreación y el deporte sean derechos garantizados para toda la ciudadanía.

