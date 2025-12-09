En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Mapa Inversiones Bogotá: la plataforma para que ciudadanos hagan seguimiento a obras públicas

Mapa Inversiones Bogotá: la plataforma para que ciudadanos hagan seguimiento a obras públicas

Según la Alcaldía de Bogotá, es una herramienta que busca poner el poder "en manos de los ciudadanos" para rastrear cómo se invierte cada recurso de sus impuestos en las obras públicas y demás proyectos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Calle 80, en Bogotá.
Calle 80, en Bogotá.
IDU

Publicidad

Publicidad

Publicidad