Mapa Inversiones Bogotá: la plataforma para que ciudadanos hagan seguimiento a obras públicas

La Alcaldía de Bogotá lanzó Mapa Inversiones Bogotá, una herramienta que busca poner el poder "en manos de los ciudadanos" para rastrear cómo se invierte cada recurso de sus impuestos en las obras públicas y demás acciones de las autoridades. La Alcaldía indicó que se trata de "un hito histórico de transparencia" en la ciudad.

La nueva plataforma, de acuerdo con el Distrito, democratiza la información pública, pues a través de ella, los datos quedan a disposición de los ciudadanos para que hagan monitoreo y seguimiento de manera sencilla al presupuesto anual de la ciudad, los más de 1.100 proyectos, más de 70 mil contratos vigentes y los 38.8 billones de pesos de presupuesto. "Coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción, la capital se posiciona como líder regional, al convertirse en uno de los primeros gobiernos locales de América Latina con una plataforma de transparencia de esta magnitud", indicó la Alcaldía en un comunicado.

La herramienta digital Mapa Inversiones Bogotá hace parte de la estrategia Datos para la Transparencia que lidera la Secretaría General de la Alcaldía, para que, además, los ciudadanos puedan conocer a detalle en qué se invierte el presupuesto de su localidad o cómo avanzan las obras de su barrio.



Así fue la co-creación de la plataforma

Mapa Inversiones Bogotá destaca, según sus creadores, por su accesibilidad: "Lenguaje claro, navegación adaptada para personas con baja visión. Además, incorpora infografías educativas que permiten a la ciudadanía entender de manera sencilla conceptos técnicos sobre la gestión del presupuesto, la inversión pública y los contratos, con el fin de promover un mayor control social".



Esta herramienta fue co-creada con la sociedad civil a través de talleres participativos. Se espera que, pensando en el futuro, esta participación permita establecer una hoja de ruta de mejora constante en la que la Alcaldía de Bogotá trabajará para que la plataforma siga evolucionando con base en las necesidades de la ciudadanía, incorporando nuevas funcionalidades y capacitaciones para fortalecer el control social sobre los recursos públicos.



A través de Mapa Inversiones Bogotá, las y los ciudadanos pueden convertirse en veedores digitales de la inversión pública, al filtrar información por las 20 localidades y consultar proyectos según su estado y origen. Para hacer uso de la herramienta, la ciudadanía puede ingresar a través de sus dispositivos móviles o computadores a: gobiernoabiertobogota.gov.co/mapa-inversiones y consultar los proyectos activos en educación, salud, movilidad, seguridad, ambiente y más sectores vitales para la ciudad.

