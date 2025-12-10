Tras temblor en Colombia hoy 10 de diciembre, no se reportan emergencias en Bogotá por ahora

En la madrugada de este miércoles 10 de diciembre se reportó un temblor en diferentes partes de Colombia. Bogotá, capital del país, fue una de las zonas afectadas por este movimiento telúrico, según recientes reportes de usuarios a través del Servicio Geológico Colombiano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Póngase en contexto: temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 5,8 tuvo su epicentro en Santander)

Al respecto, las autoridades de la capital han dado a conocer que, por ahora, no se reportan novedades de gravedad ni emergencias en la ciudad derivadas de este fenómeno natural. "Se hizo barrido por las estaciones, así como del sistema de la Línea 123 y no hay situaciones de emergencia", reportó el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.



Por su parte, la Cruz Roja Colombiana ha reportado que tampoco se han registrado daños a nivel nacional tras este temblor, que se sintió en diferentes puntos del país.



¿Qué se sabe del temblor en Colombia de hoy 10 de diciembre de 2025? Epicentro y magnitud

En la madrugada de este miércoles 10 de diciembre de 2025, la tranquilidad habitual se vio abruptamente interrumpida por un significativo movimiento telúrico que activó las alarmas en diversas regiones de Colombia. A las 3:27 de la mañana, hora local, el país experimentó un fuerte sismo de magnitud 5,8, un evento que ha generado alta atención y preocupación entre la ciudadanía.



Epicentro y profundidad

Según el reporte oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro de este temblor se localizó en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. Es relevante destacar que este punto geográfico es conocido por su alta actividad sísmica.



Aunque su magnitud fue considerable, el movimiento se catalogó como de mediana profundidad, con un registro de aproximadamente 150 kilómetros. Este factor—la profundidad—es crucial, ya que si bien permite que la energía se disipe en un área más amplia y que el sismo se sienta en muchas ciudades distantes, puede mitigar la intensidad del daño en el punto más cercano al epicentro.



Impacto en zonas urbanas: La reacción en Bogotá

La onda sísmica se propagó con intensidad por extensas zonas del territorio nacional, siendo Bogotá una de las ciudades donde el evento se sintió con mayor notoriedad. El temblor ocurrió en un momento en que la mayoría de los habitantes se encontraba en sueño profundo, lo que potenció la sensación de alarma y sorpresa.

Publicidad

Los residentes de la capital describieron la sacudida como un prolongado vaivén, lo suficientemente fuerte como para remecer estructuras. Esta situación llevó a una reacción inmediata de la población:



Evacuaciones preventivas: numerosos edificios, particularmente conjuntos residenciales en distintas localidades, fueron desalojados por sus ocupantes como medida de precaución ante la incertidumbre de posibles réplicas o la evaluación de daños.

numerosos edificios, particularmente conjuntos residenciales en distintas localidades, fueron desalojados por sus ocupantes como ante la incertidumbre de posibles réplicas o la evaluación de daños. Activación en redes sociales: Las plataformas digitales se convirtieron en el primer medio de comunicación masiva, donde ciudadanos e instituciones de emergencia rápidamente empezaron a compartir reportes y a encender las alarmas sobre el suceso.

Este evento telúrico subraya la constante necesidad de mantener activos los protocolos de seguridad y emergencia en un país con una ubicación geológica dinámica como Colombia.

Noticia en desarrollo...