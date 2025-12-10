En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
SALARIO MÍNIMO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Tras temblor en Colombia hoy 10 de diciembre, no se reportan emergencias en Bogotá por ahora

Tras temblor en Colombia hoy 10 de diciembre, no se reportan emergencias en Bogotá por ahora

Las autoridades de la capital han hecho un barrido preliminar respecto a posibles daños en Bogotá y no reportan novedades de importancia. Esto se sabe.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Temblores en Colombia
El Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada de monitorear todos los temblores en el país -
FOTO: tomada de pixabay y SGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad