Acueducto de Bogotá presenta su primera caravana navideña: rutas y fechas para disfrutarla

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), una de las entidades responsables de prestar los servicios básicos esenciales para los bogotanos, se suma por primera vez a las celebraciones decembrinas con la primera Caravana Navideña en toda su historia. Esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía al valor del agua, reconocer la importancia de los páramos y llevar un mensaje de unión en esta temporada festiva.
La propuesta hace parte de la agenda distrital de actividades de Navidad es Cultura 2025 y pretende que las familias vivan una experiencia diferente cerca de sus hogares. Entre el 10 y el 18 de diciembre, la caravana recorrerá 18 localidades de Bogotá con un despliegue de colores, luces y personajes inspirados en el páramo, ecosistema fundamental para el abastecimiento de agua en la capital. El mensaje central de la actividad es que “el espíritu del páramo baja a la ciudad de Bogotá”, resaltando la relevancia de proteger y valorar estos territorios, la flora y fauna que los rodea.
La Caravana estará compuesta por nueve rutas, cada una diseñada para cubrir zonas estratégicas de la ciudad. Los recorridos incluirán vehículos emblemáticos de la EAAB que llevarán la ambientación navideña y estarán acompañados por Renacua y sus amigos: Roloso, Candino, Frailejón Augusto, Colibrithany y Beny el venado. Cada personaje representa un elemento clave de la vida en el páramo, y juntos buscarán conectar a grandes y pequeños con el mensaje ambiental de la campaña.
La gerente general de la EAAB, Natasha Avendaño, explicó: “Esta iniciativa es una invitación a celebrar desde el lugar donde nace nuestro recurso más valioso, el agua; queremos que Bogotá viva la Navidad reconociendo el valor del páramo. Los invito a estar pendientes de los recorridos para que salgan a las calles y la disfruten con sus familias”.
La Caravana de Acueducto ofrecerá activaciones itinerantes, espacios de pedagogía ambiental y música que acompañarán el paso de los vehículos por las diferentes localidades. Estas actividades buscan sensibilizar sobre la importancia de los ecosistemas de páramo, promover buenas prácticas ciudadanas y fortalecer la cultura del cuidado del agua.
En sectores como la Central de Operaciones de la EAAB, el Planetario, Hacienda Santa Bárbara, Tunjuelito, Fontibón, el Parque Central de Suba, entre otros.
Para garantizar una amplia participación, cada ruta contará con un punto de inicio y de llegada, y se realizará un recorrido diario por diferentes sectores de la ciudad. A continuación, estas son las rutas confirmadas entre el 10 y el 18 de diciembre:
La EAAB recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre los horarios, seguir las indicaciones del personal presente y ubicarse en espacios seguros durante el paso de la caravana. También invita a quienes participen a registrar la experiencia y compartirla en redes para fortalecer el sentido comunitario de esta actividad. Para más información puede consultar la página oficial del Acueducto
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL