Acueducto de Bogotá presenta su primera caravana navideña: rutas y fechas para disfrutarla

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), una de las entidades responsables de prestar los servicios básicos esenciales para los bogotanos, se suma por primera vez a las celebraciones decembrinas con la primera Caravana Navideña en toda su historia. Esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía al valor del agua, reconocer la importancia de los páramos y llevar un mensaje de unión en esta temporada festiva.



La propuesta hace parte de la agenda distrital de actividades de Navidad es Cultura 2025 y pretende que las familias vivan una experiencia diferente cerca de sus hogares. Entre el 10 y el 18 de diciembre, la caravana recorrerá 18 localidades de Bogotá con un despliegue de colores, luces y personajes inspirados en el páramo, ecosistema fundamental para el abastecimiento de agua en la capital. El mensaje central de la actividad es que “el espíritu del páramo baja a la ciudad de Bogotá”, resaltando la relevancia de proteger y valorar estos territorios, la flora y fauna que los rodea.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Caravana estará compuesta por nueve rutas, cada una diseñada para cubrir zonas estratégicas de la ciudad. Los recorridos incluirán vehículos emblemáticos de la EAAB que llevarán la ambientación navideña y estarán acompañados por Renacua y sus amigos: Roloso, Candino, Frailejón Augusto, Colibrithany y Beny el venado. Cada personaje representa un elemento clave de la vida en el páramo, y juntos buscarán conectar a grandes y pequeños con el mensaje ambiental de la campaña.

La gerente general de la EAAB, Natasha Avendaño, explicó: “Esta iniciativa es una invitación a celebrar desde el lugar donde nace nuestro recurso más valioso, el agua; queremos que Bogotá viva la Navidad reconociendo el valor del páramo. Los invito a estar pendientes de los recorridos para que salgan a las calles y la disfruten con sus familias”.



La Caravana de Acueducto ofrecerá activaciones itinerantes, espacios de pedagogía ambiental y música que acompañarán el paso de los vehículos por las diferentes localidades. Estas actividades buscan sensibilizar sobre la importancia de los ecosistemas de páramo, promover buenas prácticas ciudadanas y fortalecer la cultura del cuidado del agua.



En sectores como la Central de Operaciones de la EAAB, el Planetario, Hacienda Santa Bárbara, Tunjuelito, Fontibón, el Parque Central de Suba, entre otros.

Publicidad

Para garantizar una amplia participación, cada ruta contará con un punto de inicio y de llegada, y se realizará un recorrido diario por diferentes sectores de la ciudad. A continuación, estas son las rutas confirmadas entre el 10 y el 18 de diciembre:



Ruta 1: miércoles 10 de diciembre

Desde: avenida calle 24 con carrera 100, Fontibón

Hasta: avenida calle 24 con carrera 37, sede central de la EAAB

Ruta 2: jueves 11 de diciembre

Desde: calle 63 Sur con carrera 100A

Hasta: avenida 68 con calle 11

Ruta 3: viernes 12 de diciembre

Desde: avenida carrera 7 con calle 126

Hasta: avenida carrera 10 con calle 26

Ruta 4: sábado 13 de diciembre

Desde: avenida carrera 30 con Avenida 1.° de Mayo

Hasta: avenida carrera 9 con calle 147

Ruta 5: domingo 14 de diciembre

Desde: calle 63 con carrera 24

Hasta: calle 64 con carrera 123, Engativá

Ruta 6: lunes 15 de diciembre

Desde: Avenida Caracas con calle 42 Sur, sede Santa Lucía EAAB

Hasta: carrera 3A con calle 136A Sur

Ruta 7: martes 16 de diciembre

Desde: avenida calle 127 con carrera 71D

Hasta: avenida carrera 7 con calle 126

Ruta 8: miércoles 17 de diciembre

Desde: avenida Carrera 19C con Calle 48C Sur, Parque El Tunal

Hasta: Avenida Ciudad de Cali con Avenida 1.° de Mayo

Ruta 9: jueves 18 de diciembre

Desde y hasta: avenida carrera 91 con calle 147, Parque Central Suba

Avenida carrera 91 con 146c Bis. En este recorrido, la caravana partirá del parque, visitará sectores de la localidad y regresará al lugar de inicio.

La EAAB recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre los horarios, seguir las indicaciones del personal presente y ubicarse en espacios seguros durante el paso de la caravana. También invita a quienes participen a registrar la experiencia y compartirla en redes para fortalecer el sentido comunitario de esta actividad. Para más información puede consultar la página oficial del Acueducto

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL