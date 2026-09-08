Facturas del Acueducto en barrio de estrato 2 de Bogotá tendrían sobrecostos de hasta 900.000 pesos

Los vecinos del barrio Hacienda Los Molinos, en el sur de Bogotá, no tienen un servicio regular de acueducto y a esta situación ahora se le suman las denuncias que hicieron sobre facturas de este servicio, que llegaron con sobrecostos que ascienden hasta los 900 mil en casos individuales. Este sector de la localidad Rafael Uribe Uribe es un barrio informal que recibe el servicio por medio de mangueras y sin medidores. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) respondió a esta denuncia que dio a conocer la concejal Rocío Dussán.

Allí, en Hacienda Los Molinos, el agua llega a través de redes comunitarias que construyeron ellos mismos a partir de mangueras y conexiones artesanales; un sistema muy diferente al de los sectores legalizados de Bogotá. Dussán denunció que aún con todo este contexto, “el Acueducto les cobró mal”. Al parecer, la empresa reconoció que no habría calculado bien el subsidio de estrato 2 que recibirían las viviendas, por lo que algunas facturas -que hoy son prueba de la denuncia- aparecen liquidadas sin tener en cuenta el beneficio que tiene este grupo socioeconómico. Son alrededor de 125 cuentas contrato las que presentarían este problema y ahora presentan totales a pagar que van hasta 1’100.000 pesos. Uno de los reclamos que más se escucha entre los denunciantes es el incremento al costo del alcantarillado, que es un servicio que -según ellos- no reciben directamente y ha sido solucionado mediante un sistema artesanal que la misma comunidad armó.



Incrementos desorbitantes en precios

Luis Adolfo Caro dijo que normalmente le llegaba una factura de 300.000 pesos a su predio de Los Molinos, pero este mes esa factura aumentó el precio casi al triple, quedando en 1’000.000. “Ya es imposible ponerse al día con los recibos, los cobros son exagerados, excesivos”, declaró. En su caso, le cobraron por el concepto de alcantarillado la suma de 400.000 pesos, pero él afirma que no es justo que se le cobre este servicio cuando fue la misma gente la que montó el sistema. Por su parte, Luis Quintero Hernández cuenta que pagaba 74.000, luego más de 90.000, pero el último recibo fue la gota que colmó el vaso. Y es que su factura de la EAAB le llegó en 1’000.000 de pesos. “Es injusto el cobro, de pasar de 75.000 a 1’800.000. Somos de un estrato bajo, algunos tenemos trabajo y otros no”.

Sobre la situación, se envió un derecho de petición a la entidad, que realizó el ajuste tras llevar a cabo un segundo análisis. “Si bien, la Empresa efectuó la actualización correcta de las unidades habitacionales del predio, también es cierto que el sistema, al momento de emitir las facturas, no tomó correctamente el cálculo de los subsidios aplicables a cada uno de ellos, toda vez que liquidó una unidad habitacional con subsidio de estrato dos y otra sin él”, fija el documento, que mostró los ajustes de la factura realizados.



“Nosotros no tenemos alcantarillado, el mismo barrio lo hemos instalado. (...) Están cobrando demasiado. Nosotros recibimos los malos olores porque no hay alcantarillado”, dijo otro vecino, quien afirma que estaría de acuerdo en pagar el servicio si tan solo se beneficiara de él. “No se justifica, entonces que nos coloquen agua y alcantarillado”. Ahora piden que se les devuelva la plata y no “descuentos a medias”.



Respuesta de Acueducto

En la respuesta del derecho de petición, la empresa identificó a Hacienda Los Molinos como un “asentamiento de origen informal” con condiciones históricas de urbanización “que han impedido la prestación regular de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”. Teniendo en cuenta, la entidad señala que en el barrio solo se presta un suministro de agua potable, pero no el servicio de acueducto. El suministro del líquido llega a través de las redes comunitarias. Por eso, señala la respuesta, “las condiciones técnicas de prestación del suministro en el barrio son sustancialmente distintas a aquellas existentes en los sectores formalmente legalizados”. Noticias Caracol consultó con la empresa si hay novedades o algo que sumar a lo escrito en el documento remitido a los firmantes del recurso.



“Es indignante, en un barrio que el Distrito ni siquiera ha legalizado, donde la gente construye sus propias conexiones para tener agua, el Acueducto encima les cobra mal por culpa de su propio sistema. Devolver lo cobrado de más no puede depender de que el ciudadano descubra el error; la Empresa tiene que decirle a Bogotá cuántas familias fueron afectadas, cuánto dinero les debe y cuándo y cómo lo va a devolver”, afirmó la concejala Rocío Dussán.

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La cabildante adelantó que hará control político sobre este caso y pedirá a la EAAB un reporte completo de todas las familias afectadas por esta problemática en la ciudad. Además, solicitará una explicación sobre por qué el sistema de facturación falló. Entre tanto, se adelanta una firmatón de un derecho de petición que pide la devolución del dinero que sale de las facturas que fueron canceladas con sobrecostos.

María Paula Rodríguez Rozo

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