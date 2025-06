Director del Inpec responde delicada denuncia de Epa Colombia por comida en la cárcel El Buen Pastor

Este miércoles 4 de junio se conoció un preocupante video difundido desde la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. En el metraje, la empresaria e influencer Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, junto a otras reclusas, denunció las condiciones de los alimentos que reciben en el penal. Tras la difusión del mismo, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se pronunció.

Actualmente, Barrera cumple una pena de 5 años y 2 meses de prisión impuesta por los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno y, desde el pasado 30 de enero, permanece en reclusión en el patio 4 de la cárcel de mujeres, ubicada en el sur de Bogotá.

La decisión que perturbó su estado judicial se tomó luego de que en 2019 se viralizara un video en el que la creadora de contenido destruía con un martillo parte de una estación de TransMilenio en la capital durante el Paro Nacional. Entre las últimas actualizaciones en su caso, se había anunciado el pago de Barrera de más de 50 millones de pesos con el propósito de reparar los daños causados.

Así lo había acordado la defensa de la influencer, que acordó consignar la suma de 7'478.185 pesos a Recaudo Bogotá S.A.S, empresa encargada del recaudo de los pasajes de TransMilenio, y otros 50 millones de pesos a la aseguradora Chubb Seguros por los daños presentados en la estación Molinos. Por lo pronto, estos acuerdos sería un paso adelante en su proceso.

Se debe recordar que, hace pocas semanas, el Juzgado Tercera de Ejecución de Penas de Bogotá negó la medida de casa por cárcel, la cual se había solicitado bajo laLey de Utilidad Pública, la cual aplica para madres cabeza de familia con una condena menor a 8 años de prisión.

La grave denuncia que hizo Epa Colombia: "Tienen hambre"

Ahora, tras varias semanas de internamiento, una grabación llamó la atención de los seguidores de Barrera. En el video, realizado dentro de la prisión, se logra observar a varias reclusas quienes denuncian que llevan varios días sin poder comer adecuadamente debido a las condiciones de salubridad del reclusorio femenino.

El clip se fue difundido por la reconocida creadora de contenido y DJ Yina Calderónen sus redes sociales: "Mucha hambre, amiga, tienen hambre", se escucha decir a la empresaria reclamando por la situación de escasez de alimentos. Entre las otras voces de auxilio se resalta que la alimentación no está bien tratada y que "todo está dañado". De igual forma, se asegura que algunas comidas han tenido contacto con ratas vivas y muertas.

"Estas mujeres están muertas del hambre, llevamos días sin comer, por favor que nos ayuden", dice la creadora de contenido. A ella se suma una de las reclusas que expresa: "El pollo podrido, el pescado podrido, ratas encima de la comida", lo que 'Epa' responde: "Todo picho".

La grabación está hecha desde un teléfono celular y se muestra el interior de la prisión y a varias personas desde sus celdas. Calderón, por su parte, republicó el video y lo calificó de "indignante". De igual forma, la influencer aprovechó para hacer un llamado directo al presidente Gustavo Petro, etiquetándolo en la publicación, buscando generar una respuesta rápida y oficial.

Sobre su estado actual, la amiga y creadora de contenido también compartió algunos detalles a través de un videoen el que solicita su salida inmediata: "Mi amiga no está bien, se encuentra muy triste, a nadie quiere ver, ha pasado de todo con ella en la cárcel y la solución la tiene el presidente. Epa está loquita, pero es tan buena muchacha, tan buena hija, tan buena patrona, tan buena mamá... porfa ayúdenme”.

Director del Inpec respondió a denuncia de Epa Colombia: "Desafortunadamente"

Ante la situación, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Gutiérrez reconoció las irregularidades en el penal y aseguró que desde la administración se están tomando medidas de control y acompañamiento de la problemática.

El coronel explicó, al respecto, que en el caso de El Buen Pastor "se han presentado unos hechos de mala alimentación, que no llega a tiempo, que no está bien cocinada, que no tiene el gramaje que es". De acuerdo con el uniformado, se trata "desafortunadamente" de un problema de la institución, en el que se afecta la "infraestructura, de salud y sobre todo de alimentación".

Según precisó, la situación de la alimentación está bajo la responsabilidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la entidad que se encarga de hacer llegar la comida a los penales. Entre las acciones anunciadas, el director del Inpec informó de la creación de unas mesas de de trabajo en colaboración con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Uspec.

"Hoy se van a hacer unas mesas de trabajo con la Defensoría, Procuraduría y con la USPEC, entendiendo que la USPEC es la responsable de la alimentación”, puntualizó.

