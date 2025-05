A Yina Calderón le negaron la visita a Epa Colombia en la cárcel: ¿cuál fue el motivo?

Luego de enterarse que su amiga Epa Colombia estaba en la cárcel, Yina Calderón ha intentando visitar a la empresaria en la cárcel de El Bueno Pastor, en Bogotá, y le han negado esta posibilidad. La DJ y también empresaria se mostró bastante afectada al conocer la condena de su colega, a quien no ha podido ver durante más de cuatro meses.

Cabe recordar que Epa Colombia fue capturada por el CTI y condenada por los actos que cometió contra TransMilenio en 2019, un día después de su último encuentro con Yina Calderón, quien se desconectó por completo de la realidad porque ingresó en un reality en el que no podía tener contacto con el exterior. Tras cuatro meses participante, Calderón salió del programa y se quebró en llanto cuando le contaron que todo ese tiempo su amiga estaba en prisión.

¿Por qué Yina Calderón no ha podido visitar a Epa Colombia?

Calderón aseguró que se comprometería con la causa de Epa Colombia, visitándola y tratando de buscar la manera de ayudar en su proceso de buscar la casa por cárcel, beneficio que se le ha negado varias veces. Sin embargo, ninguna de estas cosas ha ocurrido y los internautas se preguntan qué pasó. La famosa apareció en redes sociales y explicó que el día que tenía planeado visitar a Daneidy Barrera en la cárcel, no le permitieron el ingreso.

La también empresaria reveló que hizo todo el proceso para realizar su visita a El Buen Pastor, proceso que en un primer momento fue aprobado, pero el mismo día de la visita le negaron la entrada. "Ya se me había aceptado el permiso para visitar a la Epa, pero no sé qué pasó a último momento, nos enviaron un correo electrónico", señaló la también famosa en sus historias de Instagram.

Yina resaltó que la comunicación con la cárcel no ha sido sencilla, pero aseguró que esto no la desmotivara de su intención de mostrarle su apoyo a Epa Colombia en estos momentos difíciles. "Seguiré enviado correos insistiendo a ver qué me dicen … Me levanté con un poco más de ánimo porque ustedes saben que una de las cosas que yo más quiero es ver a la Epa", expresó.

Yina Calderón se sometió a nueva cirugía

Además de los problemas con la cárcel, otra cosa que le ha impedido a Yina Calderón reencontrarse con su amiga Epa Colombia es que ella también ha pasado por momentos difíciles luego de su salida del programa. Tras presentar algunos problemas de salud, cuando regresó a la realidad la famosa fue llevada al médico y, desafortunadamente, se comprobó que una vez más los biopolímeros la estaban afectando.

Yina Calderón es una de las famosas colombianas que resultó gravemente afectada por los biopolímeros que hace varios años se inyectó en sus glúteos. La mujer ha pasado por varias cirugías para extraer el producto y en las últimas semanas se tuvo que someter a una más. El cirujano encargado mostró su sorpresa al tratar la zona, ya que aseguró que no entendía cómo la mujer podía estar en pie con el dolor que debía estar sintiendo.

Por su parte, la famosa ha revelado en sus redes cómo avanza su proceso de recuperación, luego de que en la cirugía también le sacaran músculo y tejidos afectados por los biopolímeros. "Sacaron todo ese producto faltante y adicional todo el músculo que se perdió…No tengo dolor, estoy recuperándome, me tomaron otra resonancia magnética y por fin estoy completamente limpia... es lo más importante".

La famosa, que ha sido polémica a causa de todas sus cirugías, señaló que ahora no le preocupa la apariencia que tienen sus glúteos, los cuales perdieron evidentemente mucho volumen y tienen marcadas cicatrices, sino que ahora para ella lo más importante es su salud. "Seguiré cuidándome en mi casita, dándole prioridad a mi salud", concluyó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL