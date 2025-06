“El país está en guerra… hago un llamado para que sanemos a Colombia”: esposa de Miguel Uribe

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, se pronunció ante de los medios de comunicación este martes 10 de junio y envió un mensaje a todos los colombianos quienes han estado atentos a la salud del precandidato presidencial y senador que permanece en recuperación con heridas de gravedad y "en estado crítico" tras ser víctima de un atentadoen medio de un mitin político en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

"Quiero darles las gracias a todos ustedes por este hermoso trabajo que están haciendo por mi familia y por mi. Colombia hoy quiero contarles que Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida, sigue dando esta batalla. Está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido en este plano terrenal", empezó diciendo en su intervención hecha a las afueras de la Fundación Santa Fe, donde está internado el político del partido Centro Democrático.

Tarazona también se refirió a los gestos de apoyo y oraciones que han realizado varios ciudadanos en el centro médico en las últimas horas y las calificó como muestras de "amor": "El amor de cada uno de los colombianos y de todas sus manifestaciones, han sido la fuerza que le han dado a Miguel la batería para enfrentar los días mas difíciles y mas oscuros".

"Ninguna familia colombiana, ninguna debería estar atravesando este momento que hoy no tiene nombre: no se llama dolor, no se llama horror, tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió. Hoy le pido a los colombianos no paren de rezar. Quiero que sepan que he sentido el amor, cada rezo, cada palabra de amor y se lo he transmitido a Miguel", puntualizó al respecto y señaló que todos aquellos gestos se los ha intentado mostrar: "Con él, me conecto desde el corazón y sabe lo que está pasando".

Sus declaraciones se dan después de que el senador cumpliera cuatro días de hospitalización en el UCI del hospital al que fue trasladado tras recibir dos impactos de balo, uno de estos en la cabeza y otro en el muslo izquierdo. Este 10 de junio, la clínica entregó un parte médico sobre estado en el que detalló que "permanece en estado crítico". Por lo pronto, indicó que se continúa "realizando las acciones necesarias para mitigar el impacto de las lesiones que recibió".

El llamado que hizo la esposa de Miguel Turbay: "El país está en guerra"

En medio de sus sentidas palabras, María Claudia Tarazona hizo un contundente llamado a las autoridades, gobierno, sectores políticos y hasta los grupos armados: "Tenemos un propósito de vida y tenemos una causa que no podemos olvidar: el país está en guerra. Así como mi familia, mis hijos y yo estamos atravesando momentos oscuros, miles de colombianos están sufriendo en este momento las terribles circunstancias de la guerra. Hago un llamado a cada uno de los sectores, a todos los grupos políticos, a los grupos armados, a cada sector y cada rincón de este país, que sanemos a Colombia, que nos unamos".

