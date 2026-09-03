El Petronio Álvarez estará en la Feria del Hogar en Bogotá en septiembre: fechas del evento

La Feria del Hogar, que se realiza en Corferias, en Bogotá, abrió un espacio para las manifestaciones culturales del Pacífico colombiano con la participación de una delegación vinculada al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. La iniciativa reúne a "más de 120 portadores y portadoras de tradición del Festival", quienes mostrarán sus productos y compartirán parte de las prácticas culturales del Pacífico. Es una iniciativa que busca "abrir nuevas oportunidades para quienes mantienen vivos los saberes y la tradición del Pacífico", indicó la organización.



Fechas del Petronio Álvarez en la Feria del Hogar en Corferias

La presencia del Petronio en este escenario hace parte de una alianza entre entidades de Cali y Bogotá. En la organización participan la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Cultura de Cali y el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, junto con la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias. La participación se extenderá durante varias fechas de la Feria del Hogar. De acuerdo con la programación anunciada, algunos integrantes de la delegación estarán presentes entre el 2 y el 11 de septiembre, mientras que otro grupo participará entre el 11 y el 21 de septiembre.

El espacio destinado para esta muestra está ubicado en el pabellón 8, nivel 2 de Corferias, "con artesanos, emprendedores, diseñadores que darán a conocer sus productos y tendrán para nuestros visitantes una muestra de expresiones culturales del Pacífico colombiano". La representación en Bogotá en la Feria del Hogar también estará conformada por 135 empresas y emprendimientos acompañados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Durante los 18 días del evento, los visitantes podrán encontrar productos relacionados con el hogar y la decoración, además de propuestas de moda, joyería, textiles, cuidado personal y artículos para mascotas.

De ese grupo, 45 empresas hacen parte de Bogotá Corazón Productivo y representan a 10 zonas productivas de la ciudad: Zona M, Ricaurte, Américas Carvajal, Alquería-Venecia, La Candelaria, San Victorino, Chicó, La Estrada, San Felipe y Usaquén. Su oferta incluye fabricación y restauración de muebles, marquetería, revestimientos, diseño de interiores, mobiliario, joyería y juegos de mesa, entre otras actividades. A ellas se suman 90 emprendimientos y comercios de Hecho en Bogotá, que estarán distribuidos en dos grupos de 45 negocios y tendrán presencia en el pabellón 3, planta baja de Corferias.



Esta será, además, la cuarta participación consecutiva de Hecho en Bogotá en la Feria del Hogar, un espacio que sus emprendimientos utilizan para presentar sus productos ante nuevos públicos. La presencia de estos negocios se suma a la programación cultural y comercial del evento y permite que los visitantes conozcan y adquieran directamente productos elaborados o comercializados por empresas de la capital.



¿Qué es el Festival Petronio Álvarez?

El Festival Petronio Álvarez toma su nombre de uno de los compositores más reconocidos de la tradición musical del Pacífico colombiano. Petronio Álvarez nació en Buenaventura y desarrolló buena parte de su trabajo alrededor de las expresiones culturales de esta región. Conocido como el "Rey del Currulao", fue compositor, cantante y poeta. Su vínculo con la música y con las tradiciones de su territorio hizo que, después de su muerte, su nombre quedara asociado a uno de los encuentros culturales más importantes dedicados a las comunidades afrodescendientes del país.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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