El zar de las esmeraldas, Jesús Hernando Sánchez, había sobrevivido a otro atentado

Jesús Hernando Sánchez, conocido como el zar de las esmeraldas y quien fue socio de Juan Sebastián Aguilar, alias Pedro Pechuga -al que asesinaron en agosto de 2024-, murió este domingo 6 de abril a manos, presuntamente, de un francotirador. Ambos murieron en el mismo sitio y de la misma forma.

Sánchez ya había sobrevivido, en octubre de 2012, a otro atentado.

“Ni le vi la cara al sicario”

Hace casi 13 años, el esmeraldero se encontraba en el norte de Bogotá cuando fue atacado a tiros. En una entrevista que concedió al diario El Tiempo, el esmeraldero relató que “lo único que vi fue el sicario en la parte de atrás cuando me empezó a disparar. Todos los disparos (once) entraron por la espalda. Yo lo único que tuve reacción, me fui cayendo porque los disparos me tumbaron al piso, y saqué mi arma y al bulto, porque ni le vi la cara al sicario, vi que cruzaba una sombra, al bulto le hice dos tiros, fue mi reacción”.

Afirmó que “todo el mundo sabía quién fue” y, en 2017, condenaron a Manuel Tiberio González, un esmeraldero que admitió haber pagado 50 millones de pesos para contratar a los sicarios que perpetraron el ataque contra Hernando Sánchez.

Lo mataron en el mismo conjunto que a ‘Pechuga’

Bajo el mismo modus operandi que a su socio, al zar de las esmeraldas le disparó aparentemente un francotirador.

El hombre de 62 años se encontraba fuera de su apartamento, ubicado en el conjunto Bosques del Marqués, cuando fue impactado con un arma de fuego que le quitó la vida en el sitio este domingo, 6 de abril de 2025, hacia las cuatro de la tarde. El modus operandi de este nuevo homicidio en el norte de Bogotá fue exactamente el mismo que el utilizado con el esmeraldero Aguilar, por lo que no se descarta que los dos hechos estén relacionados, aunque las autoridades han sido prudentes sobre esto.

Se dice que Hernando Sánchez vivía junto al apartamento de ‘Pechuga’ y las autoridades rastreaban los cerros para localizar a quien le quitó la vida al esmeraldero.

“Esto ocurre justo al borde del límite de la urbanización. Es la última casa donde vivía el señor y de ahí para allá está la cerca de la urbanización y ahí solo hay árboles, bosque, maraña, seguramente ahí pudo haberse escondido esa persona”, reveló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho.

Indicó que la víctima se encontraba en la parte exterior de la vivienda y afirmó que la Policía no tenía conocimiento de amenazas contra Hernando Sánchez, recalcando que la investigación del homicidio está a cargo del caso.

Sobre los dos crímenes cometidos en el mismo conjunto residencial, el general Cristancho señaló que al ser “una zona boscosa, tan grande, prácticamente los cerros orientales, tendrían que tomar otras medidas, pero la Policía Nacional tiene medidas en la parte urbana”.

Así fue asesinado en 2024 'Pedro Pechuga'

El francotirador habría ingresado al área a través de un punto alambrado cercano, posiblemente un lote baldío, y se habría desplazado unos dos o tres kilómetros hasta ubicarse en una posición estratégica.

El ataque ocurrió cuando Aguilar, acompañado de su familia y cinco escoltas en tres camionetas, salía de su residencia (número 49 de la etapa tres) tras una misa para bendecir su hogar. Aunque el conjunto cuenta con vigilancia, solo está activa durante el día y el área donde ocurrió el ataque es especialmente oscura y carece de cámaras de seguridad durante la noche. Autoridades distritales dijeron en esa oportunidad que 'Pechuga' había sido víctima de un atentado en octubre de 2023.