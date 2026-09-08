Estímulos de más de $20 millones: Idartes abre beca para intervenir puente en Suba

Bogotá sigue trabajando en posicionarse como un escenario de expresión artística y participación ciudadana a través de sus convocatorias públicas. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), en una articulación estratégica con la Alcaldía Local de Suba, mantiene abierta la convocatoria para la Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026 - Fase II, una de las iniciativas enfocadas en la transformación del entorno urbano.

Esta convocatoria, enmarcada en el Convenio Interadministrativo 1077 de 2025, tiene como meta promover el cuidado, la apropiación social y la dignificación del territorio urbano mediante el uso del arte bidimensional en el espacio público. Entre las técnicas aceptadas para postularse se encuentran el arte urbano, el grafiti, el muralismo contemporáneo, el esténcil, la ilustración y la gráfica monumental.



¿De qué se trata la iniciativa y cómo participar?

La intervención artística de esta segunda fase se focalizará específicamente en el icónico 'Puente de la vida' de Suba, situado en la calle 145 con avenida Suba. No obstante, el proyecto va mucho más allá de un simple cambio estético o visual, ya que la iniciativa concibe el espacio público como un territorio vital para el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía.

Las obras bidimensionales buscarán convertirse en una herramienta de impacto social que aporte a la mitigación de los riesgos vinculados a la salud mental y a la vida de los habitantes de Suba y de Bogotá, mejorando los entornos para favorecer el encuentro, la expresión artística y la vida en comunidad. Cada colectivo ganador tendrá que diseñar dos propuestas visuales distintas, las cuales se someterán a un proceso de votación comunitaria para elegir la imagen final que se plasmará en el puente.



¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está diseñada exclusivamente para la participación colectiva bajo las siguientes reglas:



Agrupaciones locales: Pueden participar agrupaciones en las que, como mínimo, el 50 % de sus integrantes residan en la localidad de Suba.

Pueden participar agrupaciones en las que, como mínimo, el 50 % de sus integrantes residan en la localidad de Suba. Integración interlocal: Con el fin de enriquecer los procesos de intercambio, las agrupaciones participantes deberán incluir obligatoriamente como mínimo a un artista invitado que resida en otra localidad de Bogotá.

En términos de financiamiento, el distrito ha asignado un presupuesto total de $60.780.000 de pesos para esta fase. Esta bolsa se distribuirá equitativamente entregando tres estímulos individuales de $20.260.000 de pesos para la ejecución de las tres intervenciones artísticas seleccionadas.



El proceso de inscripción se habilitó oficialmente el 28 de agosto de 2026. Los colectivos interesados tienen plazo para postularse hasta el jueves 10 de septiembre de 2026. La postulación debe realizarse de forma completamente virtual, sin intermediarios, registrándose y cargando la propuesta técnica en el enlace oficial provisto por Idartes: https://cultured.gov.co/detalle/convocatorias/3737.



Otras ofertas disponibles en la ciudad

Para quienes no cumplan con el perfil de la beca en Suba, hay otro tipo de convocatorias vigentes y espacios de formación en distintos puntos de la ciudad:



Programa Nacional de Concertación Cultural (Ministerio de Cultura): Dirigido a organizaciones y entidades legalmente constituidas (públicas, sin ánimo de lucro, asociaciones campesinas, de pueblos étnicos y colectivos sociales). Financia proyectos de formación artística, transmisión de saberes, circulación y patrimonio. Las inscripciones están abiertas entre agosto y septiembre de 2026.

Dirigido a organizaciones y entidades legalmente constituidas (públicas, sin ánimo de lucro, asociaciones campesinas, de pueblos étnicos y colectivos sociales). Financia proyectos de formación artística, transmisión de saberes, circulación y patrimonio. Las inscripciones están abiertas entre agosto y septiembre de 2026. Instalaciones Efímeras para la Bienal BOG27: Dirigida a propuestas que dialoguen con el espacio público en tres puntos; el Parque Nacional, el Parque de los Periodistas y el conjunto Legado Rogelio Salmona. Se entregarán tres incentivos de $110 millones de pesos cada uno. Las inscripciones cierran el 5 de octubre de 2026.

Dirigida a propuestas que dialoguen con el espacio público en tres puntos; el Parque Nacional, el Parque de los Periodistas y el conjunto Legado Rogelio Salmona. Se entregarán tres incentivos de $110 millones de pesos cada uno. Las inscripciones cierran el 5 de octubre de 2026. Curadurías Independientes para BOG27: Para proyectos de exposición inéditos en espacios aliados independientes que brinden lecturas sobre Bogotá. Ofrece cuatro incentivos por una bolsa total de $350 millones de pesos. Cierre de inscripciones: 5 de octubre de 2026.

Para proyectos de exposición inéditos en espacios aliados independientes que brinden lecturas sobre Bogotá. Ofrece cuatro incentivos por una bolsa total de $350 millones de pesos. Cierre de inscripciones: 5 de octubre de 2026. Formación gratuita en Teatro y Creación Audiovisual: Idartes mantiene cupos abiertos totalmente gratuitos para formación artística en estas áreas a través de su programa Crea Molinos.

Idartes mantiene cupos abiertos totalmente gratuitos para formación artística en estas áreas a través de su programa Crea Molinos. Taller CalmArte de 'Cuerpo Presente': Un taller gratuito que se dictará el próximo 20 de septiembre de 2026 en el Museo Nacional de Bogotá.

Un taller gratuito que se dictará el próximo 20 de septiembre de 2026 en el Museo Nacional de Bogotá. Obra de teatro mitológica 'Ja-Shull': Función abierta y gratuita para toda la familia el 20 de septiembre de 2026 en el Centro Cultural La Pilona 10 (localidad de Ciudad Bolívar).

Función abierta y gratuita para toda la familia el 20 de septiembre de 2026 en el Centro Cultural La Pilona 10 (localidad de Ciudad Bolívar). Charla sobre eclipses de Sol en Maloka: Espacio de divulgación científica y cultural de acceso libre que tendrá lugar el 10 de septiembre de 2026.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co