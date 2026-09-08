Habla hombre que le salvó la vida a mujer que estaba siendo atacada con cuchillo por su expareja

“Es impactante ver que nadie se movía”, dijo Duberney Rodríguez, un valiente hombre que le salvó la vida a una mujer en la Terminal de Transporte del Salitre, en Bogotá. En imágenes de cámaras de seguridad quedó grabado le momento cuando un sujeto se acercó a la víctima y la atacó con un cuchillo. Sin embargo, Duberney logró recudirlo y las autoridades capturaron al agresor.

Este ciudadano héroe habló con Noticias Caracol y contó que todo ocurrió en cuestión de segundos: “No recuerdo todo, pero vi que ella necesitaba ayuda”. El joven fotógrafo se encontraba en el Salitre tras un largo viaje en bus sin esperarse que iba a salvarle la vida a una mamá de dos niñas.



"Sacó el cuchillo y se le lanzó"

Duberney narró que “lo que yo vi fue que intentó agredir a la muchacha por el tema del teléfono, pero después vi que era como más personal por lo que le gritaba él a ella. Entonces, fue cuando sacó el cuchillo y se le lanzó. Fue en segundos, donde yo no estaba pensando y tocó hacerlo por el bien de ella, por su seguridad”.

El agresor, quien al parecer amenazaba constantemente a su excompañera sentimental, con quien finalizó su relación, el pasado fin de semana renunció a su trabajo en otro local comercial de la Terminal. Una amiga de la víctima le dijo a Noticias Caracol que el atacante “la había amenazado el día viernes, pero nosotros no captamos bien las señales. El día sábado ella tuvo día libre y él tampoco fue a trabajar porque renunció. Le mandó unos mensajes diciéndole que no quería verla más en la Terminal y que la iba a matar”.



Para Duberney “es impactante ver que nadie se movía. Gritaban que la soltara, que la dejara en paz, pero no tenían ninguna reacción. Al momento en que yo traté de tocarlo y empujarlo, él giró y me lanzó una puñalada”.



La víctima se encuentra recluida en la Clínica Colombia, mientras que el agresor fue capturado por la Policía de la Terminal. La teniente coronel Adriana Ruiz, comandante de la Estación Terminal señaló que “la víctima fue trasladada a un centro médico y de manera inmediata se activó la ruta de atención con la patrulla púrpura, que brindó el acompañamiento correspondiente”. Allegados de la mujer atacada piden a las autoridades que condenen al agresor.



¿Cómo denunciar violencia de género?

En Colombia, denunciar la violencia de género es un derecho y un mecanismo fundamental para proteger la vida, la integridad y la dignidad de las víctimas. Cuando una persona sufre violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial por razones de género, puede acudir a las autoridades para solicitar protección y activar las rutas de atención establecidas por la ley.

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Si existe un peligro inmediato, la recomendación es comunicarse con la línea de emergencias 123 o acudir al centro de atención más cercano para recibir ayuda urgente. También puede llamar a la Línea 155, un servicio gratuito de orientación disponible para mujeres víctimas de violencia, donde reciben información sobre sus derechos, apoyo psicológico y las entidades competentes para atender su caso.

La denuncia puede presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, las Comisarías de Familia o los centros de atención especializados. Allí, la víctima puede relatar los hechos y aportar pruebas como fotografías, mensajes, grabaciones, certificados médicos o testimonios. No es necesario contar con todas las evidencias para denunciar, ya que las autoridades tienen la responsabilidad de investigar los hechos.

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Una vez presentada la denuncia, la persona afectada puede solicitar medidas de protección, como órdenes de alejamiento, prohibición de contacto por parte del agresor o acompañamiento institucional. Además, tiene derecho a recibir atención médica, apoyo psicológico y orientación jurídica durante todo el proceso.

La legislación colombiana reconoce distintas formas de violencia contra las mujeres y establece mecanismos para prevenirlas, atenderlas y sancionarlas. Por ello, denunciar no solo contribuye a la protección individual de la víctima, sino que también permite que las autoridades adopten acciones para evitar nuevas agresiones y garantizar el acceso a la justicia. Con apoyo institucional y una red de acompañamiento adecuada, la denuncia puede convertirse en el primer paso para vivir una vida libre de violencia.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE EDWARD PORRAS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL