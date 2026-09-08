En estado crítico se encuentra vigilante atacado por la espalda con una piedra en Bogotá

Las autoridades en Bogotá están tras la búsqueda de un delincuente que agredió con una piedra en la cabeza a Ricardo Rodríguez, un hombre de 63 años, quien se encuentra en cuidados intensivos luego del brutal ataque que quedó grabado por cámaras de seguridad. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre en el barrio Modelia, localidad de Fontibón.

En el video de cámaras de seguridad se ve el momento en que el vigilante se estaba mirando su celular y por la espalda apareció un hombre, vestido con buso negro y sudadera gris, quien traía en las manos una piedra, la cual fue lanzada por el atacante a la cabeza de la víctima, que cayó al piso noqueada.



Después, el delincuente se agachó, agarró de nuevo la piedra y volvió a lanzarla en la cabeza del vigilante. El ladrón le quitó al celador el celular y luego tomó la bicicleta y también se la llevó para luego escapar del lugar. Ricardo Rodríguez llevaba 15 días en su puesto de trabajo.

El mayor Andrés Arcila, comandante de la Policía de Fontibón, se pronunció frente a este ataque y señaló que “el ciudadano fue trasladado al Hospital de Fontibón y posteriormente remitido al Hospital de Kennedy”. El mayor explicó que Ricardo Rodríguez “presenta un cuadro clínico crítico”.



Agregó el comandante que, “de manera inmediata, la Policía Nacional realiza labores de investigación, recolección de material fílmico importante, que nos puede llegar a servir para la ubicación, identificación de este ciudadano (el agresor) y posteriormente su captura”.



Vigilante atacado en Bogotá está en UCI

El vigilante permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Kennedy y se conoció que no ha sido posible realizarle operaciones en la cabeza a Ricardo Rodríguez, pues tiene inflamado el cerebro tras el brutal ataque del que fue víctima.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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