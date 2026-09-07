¡Pilas! Cambios por obras en la calle 100: desvíos en 25 rutas de TransMiZonal

Los usuarios del transporte público en Bogotá deberán tener en cuenta varios cambios en sus recorridos a partir del domingo 13 de septiembre, debido al avance de las obras del Corredor Carrera Séptima en el sector de la calle 100 con carrera Séptima.

TransMilenio informó que el inicio del desmonte del puente vehicular en este punto de la ciudad obligará a implementar desvíos en 25 rutas de TransMiZonal y en la ruta dual K86, esta última con modificaciones que aplican únicamente para domingos y festivos.

Los ajustes buscan facilitar la movilidad mientras avanzan las obras y modificarán algunos de los recorridos habituales de los buses que transitan por este sector del norte de Bogotá.



¿Cuáles rutas de TransMilenio que tendrán desvíos?

Las 25 rutas de TransMiZonal que tendrán modificaciones son: 634, 661, Z8, 402, 442, BK916, CB109, E26B, T21, T163, BD237, AB020, BH907, HB608, T13, T25, 18-3, CA103, FC404, Z4B, BL919, T12, CA134, CA151 y 466.



A estas se suma la ruta dual K86, cuyos cambios operarán durante domingos y festivos. De acuerdo con TransMilenio, los principales desvíos se realizarán por las calles 94 y 102, además de las carreras 8A, 9A y 15, dependiendo del sentido y de la ruta. Después de estos trayectos, los buses retomarán sus recorridos habituales.

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En el sentido norte-occidente, varias rutas deberán continuar por la calle 102, tomar la carrera 8A y posteriormente reincorporarse a su recorrido habitual por la calle 100.

Para el sentido occidente-norte, algunas rutas continuarán por la calle 100 hasta el retorno habilitado en la carrera 9A. Desde allí se incorporarán a la carrera 11 hacia el norte y posteriormente tomarán la calle 106 hacia el oriente para regresar a la carrera 7 y continuar hacia el norte.

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Entre los recorridos que tendrán cambios está la T12, que deberá modificar su trayecto dependiendo del día y sentido de circulación.

En uno de los ajustes, la ruta deberá girar a la izquierda en la calle 94 y avanzar hacia el occidente hasta la carrera 13. Allí realizará el retorno hacia el oriente para posteriormente retomar su recorrido por la carrera 7 en sentido sur.



Modificaciones por la ciclovía

Durante domingos y festivos también habrá modificaciones relacionadas con la Ciclovía. Las rutas BH907, HB608, T13, CA103, T21, FC404, T163, 18-3, T25 y Z4B circularán por la calle 102 y la carrera 8A antes de retomar sus recorridos habituales.

La ruta dual K86, por su parte, tendrá un recorrido especial: tomará la calle 102 hacia el occidente, continuará por la carrera 8A hacia el norte y posteriormente llegará a la calle 100 para continuar hacia el occidente. El recorrido contempla otros cambios hasta llegar a la carrera 7 e ingresar a la estación Museo Nacional.



Trasladarán cinco paraderos

Además de los cambios en las rutas, TransMilenio anunció modificaciones en los puntos de parada. Cuatro paraderos de TransMiZonal ubicados sobre la calle 100, entre las carreras 7 y 10, serán trasladados y/o unificados.

Los paraderos 162A01 y 162B01 serán unificados y reubicados aproximadamente 130 metros hacia el occidente. El 161A01 será trasladado y unificado con el 161B01, aproximadamente 100 metros hacia el oriente.

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Por su parte, el paradero 216A00 será trasladado unos 150 metros hacia el norte, sobre la carrera 11, en sentido sur-norte. Para domingos y festivos también se modificará el paradero BD049A, que será trasladado y unificado con el 164A01 para permitir una parada antes de tomar el desvío por la calle 102 hacia el occidente.



Recomendaciones para los usuarios

Ante estos cambios, TransMilenio recomendó a los usuarios planear con anticipación sus viajes, horarios y paradas a través de TransMiApp. También invitó a consultar la información disponible en su página web y seguir su canal oficial de WhatsApp.

La entidad recordó además la importancia de mantener la tarjeta tullave recargada para evitar inconvenientes durante los desplazamientos.

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Según la información entregada por TransMilenio, a futuro, la finalización de este proyecto permitirá conectar los buses de TransMilenio entre la nueva troncal de la avenida 68 y el Corredor Carrera Séptima, mediante un cruce semaforizado en los sentidos occidente-norte y norte-occidente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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