Parque de diversiones de Bogotá suma una nueva megamontaña rusa: así será la atracción

Bogotá tendrá una nueva alternativa para quienes buscan experiencias de entretenimiento con la llegada de una quinta montaña rusa a Salitre Mágico. La nueva estructura, denominada Rallus, llega después de una inversión de 5 millones de dólares y cuenta con un recorrido de 350 metros.

Con esta incorporación, el parque busca ampliar las alternativas de entretenimiento disponibles en Bogotá y sumar una opción para quienes disfrutan compartir entre familiares y amigos.

¿Cómo será la nueva montaña rusa?

Rallus tendrá capacidad para 28 pasajeros por recorrido y funcionará con un tren compuesto por siete carros. De acuerdo con la ficha técnica entregada, podrá movilizar hasta 560 personas por hora, dependiendo de su operación.



Uno de los aspectos destacados de la atracción es su recorrido de 350 metros, en el que los pasajeros alcanzarán una velocidad máxima de 60 km/h y atravesarán tres giros en espiral. La estructura alcanza los 20 metros de altura.



Según la información suministrada, la configuración de Rallus la convierte en una montaña rusa única en Suramérica en su tipo.

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Más allá de las cifras de la atracción, uno de los componentes relevantes del proyecto estuvo relacionado con su diseño, construcción y puesta en funcionamiento. Para ello participaron especialistas internacionales y equipos técnicos colombianos.

El proyecto contó con expertos de fabricantes de Países Bajos y especialistas alemanes con experiencia en proyectos de alta complejidad, además del equipo técnico y de ingeniería del parque.

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Una parte del desarrollo estuvo a cargo de ingenieros colombianos, quienes diseñaron y construyeron desde cero el sistema de control de la montaña rusa. Este componente se encarga de coordinar los diferentes sistemas necesarios para el funcionamiento de la atracción.

También se destaca la formación de los denominados Técnicos Máster del parque, un proceso de capacitación, experiencia y certificaciones progresivas que puede tomar hasta cuatro años.

El trabajo previo a la operación incluyó cerca de 600 ciclos de prueba con y sin carga, realizados como parte del proceso de verificación de la atracción.

La nueva montaña rusa cuenta además con una infraestructura eléctrica desarrollada específicamente para su funcionamiento y un sistema destinado a optimizar el consumo de energía.

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“Es una ingeniería de detalle muy grande, estamos hablando de vidas humanas, y lo que menos queremos es que haya errores, así que tuvimos una planeación milimétrica de más de cinco meses”, explicó Diego Andrés Rodríguez Pulido, gerente de Proyectos y Montaje del parque.

Con la incorporación de Rallus, el parque alcanza cinco montañas rusas, una cifra que, según Salitre Mágico, lo ubica como el escenario con mayor cantidad de atracciones de este tipo en Colombia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co