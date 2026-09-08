Bogotá gana premio internacional de la UNESCO por impulsar la alfabetización: ¿de qué se trata?

Bogotá suma un nuevo reconocimiento internacional por su apuesta por la cultura y la alfabetización. La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) fue escogida como una de las ganadoras del Premio de Alfabetización UNESCO-Rey Sejong 2026, gracias al programa Escuelas LEO, una estrategia que propone una manera diferente de abordar la lectura, la escritura y la oralidad.

El reconocimiento fue anunciado oficialmente este 8 de septiembre, durante la celebración del Día Internacional de la Alfabetización, cuya agenda central se desarrolló en San Juan Chamula, Chiapas, México. La ceremonia de entrega de los Premios Internacionales de Alfabetización de la UN se realizó bajo el lema “Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad”.

De acuerdo con la organización, el Premio UNESCO-Rey Sejong reconoce iniciativas de alfabetización basadas en la lengua materna y el multilingüismo. En el caso de Bogotá, el jurado internacional destacó especialmente el modelo de alfabetización intercultural desarrollado por BibloRed a través de Escuelas LEO.



¿Por qué Bogotá ganó el Premio UNESCO-Rey Sejong?

El programa Escuelas LEO fue reconocido por desarrollar un modelo de alfabetización intercultural, multilingüe e incluyente, que busca transformar la manera tradicional de enseñar lectura, escritura y oralidad. La propuesta capitalina trabaja con diferentes poblaciones y reconoce la diversidad cultural de Bogotá. Entre sus líneas se encuentra la revitalización de lenguas nativas, el aprendizaje del español escrito para personas sordas y la alfabetización inicial de jóvenes y adultos, incluyendo personas migrantes y de los sectores LGBTI.



El modelo también involucra a líderes y gestores comunitarios, el Cabildo Muisca de Suba, comunidades de personas con discapacidad, grupos de personas mayores, víctimas del desplazamiento y otros grupos históricamente excluidos.

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De acuerdo con la información de a UNESCO, uno de los elementos centrales de Escuelas LEO es que rompe con la relación tradicional entre quien enseña y quien aprende. Los participantes son reconocidos como expertos de sus propios territorios, experiencias y culturas.

La propuesta de BibloRed tiene dos grandes componentes. El primero corresponde a la alfabetización intercultural con poblaciones específicas, mientras que el segundo se desarrolla mediante el diálogo intercultural, a través de encuentros y publicaciones de acceso libre.

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Entre las metodologías utilizadas se encuentran los Círculos de la Palabra y las Bibliotecas Humanas, espacios que buscan propiciar encuentros entre personas con diferentes historias, conocimientos y formas de comprender y nombrar el mundo.

Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, explicó que el reconocimiento también pertenece a las comunidades que participan en estos procesos. “Este premio reconoce a BibloRed, pero, sobre todo, reconoce a las comunidades que han hecho de sus voces, historias y lenguas una fuerza para transformar la ciudad”, señaló.

Uno de los casos destacados es el trabajo realizado junto al Cabildo Muisca de Suba. Allí, el proceso de alfabetización también busca revitalizar la lengua muisca, recuperar la memoria y fortalecer la identidad ancestral. La comunidad investigó y documentó su lengua e identificó los muisquismos presentes en el español bogotano. Como resultado surgieron dos herramientas pedagógicas interculturales: la cartilla “Cubun Chunso Aguequa – Palabras que son encantos” y un juego de cartas que el propio Cabildo utiliza para revitalizar su idioma.

El proceso también llegó a la llamada “Granja de los abuelos”, donde se implementó señalética en lengua muisca para identificar frutos, recorridos y espacios sagrados como el Cusmuy. De esta manera, la lengua no se limita a ser estudiada, sino que se mantiene vinculada con la memoria, el territorio y las nuevas generaciones.

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Otro reciente reconocimiento internacional para Bogotá

El Premio UNESCO-Rey Sejong 2026 se suma a otro reconocimiento recibido recientemente por la ciudad: la designación de Bogotá como Capital Iberoamericana de las Culturas 2027, otorgada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). La organización reúne a 29 ciudades de 24 países y trabaja en el fortalecimiento de la cooperación y el intercambio de experiencias entre las capitales de la región.

Para Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, el nuevo galardón refuerza el papel de las bibliotecas públicas en la ciudad. “Con este premio, BibloRed reafirma el liderazgo de Bogotá en la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad como derechos fundamentales, y demuestra que las bibliotecas públicas son motores de inclusión, diversidad cultural y transformación social con impacto global”, afirmó. El reconocimiento llega además en un año especial para BibloRed, que en 2026 cumple 25 años de historia como red pública de bibliotecas.



¿Qué recibe el ganador del Premio UNESCO-Rey Sejong?

El Premio de Alfabetización UNESCO-Rey Sejong es uno de los reconocimientos internacionales en materia de alfabetización. El galardón comprende una medalla de plata, un diploma y un reconocimiento económico de 30.000 dólares estadounidenses.

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A lo largo de los años, el premio ha reconocido experiencias de diferentes regiones del mundo que entienden la alfabetización como una herramienta para la inclusión, la transformación social y el desarrollo. Durante la agenda académica de 2026, Sebastián Saldarriaga Gutiérrez, líder del programa Escuelas LEO, participó además en un panel de expertos sobre los desafíos actuales y futuros de la alfabetización en América Latina.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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