Envían a prisión a alias Maracucho, presunto cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá

A la cárcel fue enviado Néstor Luis Castro Méndez, conocido con el alias de Maracucho, señalado por la Fiscalía como uno de los principales articuladores del Tren de Aragua en el centro de Bogotá. Según el ente acusador, el hombre habría coordinado durante más de dos años una red de extorsiones y otras actividades ilícitas que le permitieron mover millonarias rentas criminales. Mientras avanza el proceso judicial, permanecerá privado de la libertad por decisión de un juez de control de garantías.



De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió establecer que el 'Maracucho' habría ejercido un papel clave dentro de la estructura delincuencial que opera en esa zona de la capital del país.

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Durante varios meses, los investigadores hicieron seguimiento a sus movimientos. Aunque, según la Fiscalía, el señalado cabecilla llevaba una vida aparentemente cotidiana e incluso era reconocido por comerciantes del sector, el trabajo de inteligencia permitió reunir los elementos necesarios para su captura y posterior judicialización.

¿Cuáles son las acusaciones de la Fiscalía?

Durante la audiencia, la Fiscalía aseguró que 'Maracucho' habría estado al frente de distintas actividades criminales desde febrero de 2023.



De acuerdo con la investigación, el procesado habría coordinado desde febrero de 2023 el cobro de extorsiones a comerciantes y el expendio de drogas con el fin de mantener el dominio criminal de esa zona de la ciudad.



El ente investigador también expuso que el presunto cabecilla habría recurrido a diferentes mecanismos para conservar el control territorial.

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"Alias Maracucho utilizó las influencias, las amenazas y los homicidios como mecanismos para mantener el control territorial, asegurando principalmente el pago de extorsiones para el cumplimiento de las órdenes impartidas por parte de la estructura", sostuvo la Fiscalía durante la diligencia judicial.

Asimismo, durante la audiencia se le atribuyó el conocimiento y la presunta participación en hechos de violencia contra personas que, según la investigación, se habrían negado a pagar extorsiones, conocidas popularmente como "vacunas", o diferentes rentas criminales.

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Habría administrado millonarias rentas ilícitas

Otro de los puntos expuestos por la Fiscalía fue el manejo de recursos económicos provenientes de actividades ilegales.

Según el fiscal del caso, el señalado administraba dineros obtenidos de actividades ilícitas que superarían los 1.000 millones de pesos.

Durante la imputación también se indicó que el procesado "se concertó de manera permanente, consciente y voluntaria con varios integrantes y colaboradores de la estructura criminal conocida con el nombre de Tren de Aragua, grupo delictivo organizado, con un propósito de cometer diferentes conductas delictivas" dijo el fiscal del caso.

Entre las actividades ilícitas mencionadas por la Fiscalía figuran conductas relacionadas con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión, homicidio, tráfico y porte de armas de fuego y hurtos, entre otros delitos.

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Por estos hechos, un fiscal imputó a Néstor Luis Castro Méndez el delito de concierto para delinquir agravado. Durante la audiencia, el señalado integrante del Tren de Aragua no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co