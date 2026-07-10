Mujer muere en Bogotá tras someterse a procedimiento en un centro estético ilegal de Puente Aranda

Las autoridades en Bogotá confirmaron e investigan la muerte de una mujer de 52 años, identificada como Adriana Manotas, quien perdió la vida luego de que le practicaran un procedimiento en un centro estético del barrio Alquería, en Puente Aranda. La mujer falleció en la IPS de la Cruz Roja en Kennedy, a pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida.

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Funcionarios de las secretarías de Salud y Gobierno, en coordinación con la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Policía Nacional y la SIJÍN, acudieron al sitio desde la 6:00 de la mañana de este viernes para adelantar las actuaciones correspondientes. Durante la inspección, las autoridades establecieron que el lugar operaba sin señalización externa, identificación visible ni información que indicara la prestación de servicios de salud.



En imágenes de cámaras de seguridad se ve el momento en el que Adriana Manotas fue subida en un vehículo y posteriormente trasladada al centro asistencial, donde, al parecer, murió por un paro cardiorrespiratorio.

#LoÚltimo | Se conoce un nuevo caso de una mujer que murió en un centro estético de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Los detalles.



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Centro estético al que asistió Adriana Manotas no tenía permisos para operaciones quirúrgicas

La Alcaldía de Bogotá informó mediante un comunicado que, tras revisar las bases de datos oficiales, se estableció que el establecimiento intervenido no figura como prestador autorizado de servicios de salud. Asimismo, sostuvo que la persona identificada como representante legal del lugar no contaba con habilitación para ejercer como profesional del sector salud. “La Administración Distrital lamenta profundamente este hecho. Si bien desde el Distrito se han reforzado los operativos de control a clínicas y establecimientos ilegales, es fundamental que la ciudadanía denuncie este tipo de establecimientos que operan de manera clandestina y no cumplen con las normas legales”, dijo la Alcaldía.



Noticias Caracol conoció que este centro estético está registrado ante las autoridades sanitarias como una peluquería. Aunque algunos tratamientos de belleza estaban autorizados, los procedimientos quirúrgicos no. Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido.



Según la Alcaldía, entre 2025 y el 5 de julio de 2026 se realizaron 1.296 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos dedicados a actividades de estética y belleza, además de 590 operativos focalizados para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias. Como resultado de estas acciones, las autoridades impusieron 155 medidas sanitarias de seguridad por diferentes incumplimientos a la normativa vigente. Asimismo, la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud reportó que durante lo corrido de 2026 ha efectuado 104 visitas de verificación por quejas ciudadanas y ha aplicado 34 medidas de seguridad a establecimientos que prestaban servicios de salud, tanto habilitados como no habilitados.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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