Lo que se sabe sobre la extraña desaparición de Andrés Camilo Cotrina en Bogotá: familia pide ayuda

Andrés Camilo Cotrina Vidal fue reportado como desaparecido en Bogotá. Su familia pidió a las autoridades activar de manera urgente los mecanismos de búsqueda. El joven de 27 años, estudiante de ciencias políticas de la Universidad San Buenaventura, en Bogotá, se encuentra extraviado desde el pasado 6 de julio de 2026.

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Desde su nacimiento, Andrés Camilo presenta una parálisis cerebral leve. Dice su familia que salió de su casa en el barrio San Cipriano, localidad de Suba, y la última comunicación la tuvo con su mamá. Diana Carolina Cotrina, hermana de Andrés Camilo Cotrina, habló con Noticias Caracol y mencionó que el joven le dijo a su mamá que “estaba bien, que ya iba para la casa, que estaba departiendo con su amiga y desde allí perdimos rastro y registro de él porque su celular está apagado”.



Joven desaparecido en Bogotá tiene una parálisis facial

La familia exige a las autoridades activar su búsqueda inmediata, pues, dijo su hermana, él “sufre de una discapacidad; tuvo un leve retraso en su habla” y temen por “la incertidumbre, la inseguridad de la ciudad, el no saber si está bien, no saber con quién está. Haberle perdido el rastro es totalmente angustiante. Hacemos un llamado a las autoridades, a sus amigos, a personas que hayan departido en los últimos días con él, ciudadanos que de pronto lo hayan visto”.

Andrés Camilo Cotrina Vidal fue reportado como desaparecido en #Bogotá. Su familia pide a las autoridades activar de manera urgente los mecanismos de búsqueda.



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De acuerdo con la ficha de búsqueda, Andrés Camilo desapareció, al parecer, cuando se dirigía hacia el municipio de Soacha, Cundinamarca, llevaba un morral con flores. Andrés Camilo Cotrina es un hombre de cabello negro con algunas canas, barba frondosa, cejas pobladas y ojos negros.



Si usted tiene información que permita dar con el paradero de Andrés Camilo, puede comunicarse con Jackeline Vidal, mamá del joven desaparecido, al número de celular 305 456 0724 o a las líneas de la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación.



¿Cómo reportar a una persona como desaparecida?

Es un mito que una persona deba esperar 72 horas para reportar una desaparición. Actualmente en Colombia, después de agotar todas las posibilidades de ubicación, los ciudadanos pueden acercarse a una patrulla, un CAI o una estación de Policía para reportar a una persona desparecida. Incluso, se puede llamar al #123 de la Policía o al 122 de la Fiscalía General de la Nación para activar el mecanismo de búsqueda urgente y la alerta rosa.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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