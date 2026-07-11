Perro fue rescatado en Bogotá por presunto maltrato animal: vivía amarrado y sin agua

Un nuevo caso de presunto maltrato animal fue atendido por las autoridades distritales en Bogotá. Esta vez ocurrió en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde un perro adulto fue retirado de una vivienda tras una visita de inspección en la que se identificaron varias condiciones que comprometían su bienestar.

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La intervención fue realizada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), entidad que, junto con otras autoridades, acudió al lugar luego de recibir una denuncia relacionada con las condiciones en las que permanecía el animal.

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El perro vivía en una terraza y se encontraba amarrado

Durante la diligencia, el equipo encontró que el perro vivía en una terraza de la vivienda y permanecía amarrado, situación que limitaba significativamente su movilidad. De acuerdo con el concepto emitido por el Instituto, el espacio no reunía las condiciones necesarias para garantizar una adecuada calidad de vida al animal.



Además de las restricciones físicas, los profesionales que participaron en la inspección realizaron una valoración inicial de su estado de salud y evidenciaron diferentes afectaciones que requerían atención veterinaria.



¡RESCATADO‼️ En Rafael Uribe Uribe rescatamos un perrito en lamentable estado de salud, que vivía amarrado y sin condiciones dignas de vida.



El perrito iniciará su proceso de recuperación y el expediente se traslada a autoridades competentes para las acciones legales a lugar. pic.twitter.com/FY2vXMECb8 — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) July 9, 2026

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Según informó el IDPYBA, el canino presentaba una condición corporal baja, lesiones visibles en la piel y presencia de parásitos externos. A esto se sumaban las condiciones de higiene del lugar, catalogadas por la entidad como inadecuadas para el bienestar del animal.

Las autoridades también establecieron que el perro no tenía acceso permanente a agua limpia ni alimento. Durante la inspección se evidenció que consumía agua acumulada por la lluvia en charcos formados sobre el piso de la terraza.

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Tras conocer los hallazgos y el concepto emitido por los funcionarios, las personas que tenían al perro bajo su cuidado decidieron entregarlo de manera voluntaria al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Desde ese momento, el animal quedó bajo la custodia del IDPYBA, donde iniciará un proceso de recuperación que incluye valoración médica, tratamiento veterinario y seguimiento a su evolución antes de definir el siguiente paso dentro de su proceso de protección.



¿Cómo denunciar casos de maltrato animal en Bogotá?

El Distrito recordó que las denuncias oportunas permiten activar los protocolos de verificación y, cuando se comprueba una situación de riesgo, adoptar medidas de protección para los animales afectados. Las personas que conozcan un posible caso de maltrato animal pueden comunicarse a través de la Línea de Emergencias 123 cuando la situación represente un riesgo inmediato.

También está disponible el correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co, donde es posible reportar los hechos y aportar información que facilite la atención del caso. Otra alternativa es acudir de manera presencial a la sede del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, ubicada en la Carrera 10 No. 26-51, Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, piso 5.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co