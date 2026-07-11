Centro estético donde murió una mujer en Bogotá estaba registrado como peluquería, según autoridades

El establecimiento donde Adriana Manotas, de 52 años perdió la vida tras someterse a un procedimiento estético en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, estaba registrado ante las autoridades como una peluquería y no contaba con autorización para realizar procedimientos quirúrgicos. El caso, que es materia de investigación, llevó a una intervención de las autoridades distritales para verificar las condiciones en las que operaba el lugar.



De acuerdo con la información conocida por Noticias Caracol, ingresó al establecimiento sobre las 6:00 de la mañana y, hacia las 10:00 a.m., fue retirada del lugar por su pareja sentimental para ser trasladada a un centro asistencial, luego de presentar complicaciones.

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Imágenes de cámaras de seguridad registraron el momento en que la mujer fue subida a un vehículo para ser llevada a la IPS de la Cruz Roja, en la localidad de Kennedy. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció, al parecer, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Mientras avanzan las investigaciones, funcionarios de las secretarías de Salud y de Gobierno, junto con la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Policía Nacional y la SIJÍN, realizaron actuaciones en el establecimiento para recopilar información sobre lo ocurrido.



Durante la inspección, las autoridades establecieron que el inmueble no tenía señalización externa, identificación visible ni información que indicara la prestación de servicios de salud.



Además, la Alcaldía de Bogotá informó que, tras revisar las bases de datos oficiales,

establecimiento no figuraba como prestador autorizado de servicios de salud. Asimismo, indicó que la persona identificada como representante legal del lugar no cuenta con habilitación para ejercer como profesional del sector salud.

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Noticias Caracol también conoció que el establecimiento estaba registrado ante las autoridades sanitarias como una peluquería. Aunque tenía autorización para realizar algunos tratamientos de belleza, no estaba habilitado para practicar procedimientos quirúrgicos, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias del caso.

La Secretaría de Salud también señaló que el lugar no contaba con el permiso especial requerido para desarrollar este tipo de procedimientos y que las autoridades esperaban una orden judicial para ingresar al establecimiento.

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¿Qué procedimientos puede realizar una peluquería?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, las peluquerías, barberías y salas de belleza están clasificadas dentro de la estética ornamental, por lo que únicamente pueden ofrecer servicios no invasivos enfocados en el cuidado superficial del cuerpo, según la resolución número 2117 de 2010.

Entre las actividades autorizadas se encuentran los servicios capilares, como cortes de cabello, tinturas, peinados y tratamientos cosméticos; el cuidado de manos y pies mediante manicure y pedicure; y el maquillaje decorativo, incluida la aplicación de pestañas postizas.

En contraste, estos establecimientos no pueden realizar procedimientos que rompan la barrera de la piel ni intervenciones quirúrgicas, como la aplicación de bótox, ácido hialurónico o enzimas, microcirugías, micropigmentación, tratamientos de depilación láser sin las condiciones exigidas o el uso de aparatología para moldeamiento corporal y tratamientos faciales profundos, salvo que cuenten con áreas independientes que cumplan la normativa sanitaria vigente.

Alcaldía lamentó lo ocurrido

A través de un comunicado, la Administración Distrital manifestó su preocupación por el caso y reiteró el llamado a denunciar este tipo de establecimientos.

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"La Administración Distrital lamenta profundamente este hecho. Si bien desde el Distrito se han reforzado los operativos de control a clínicas y establecimientos ilegales, es fundamental que la ciudadanía denuncie este tipo de establecimientos que operan de manera clandestina y no cumplen con las normas legales".

Según la Alcaldía, entre 2025 y el 5 de julio de 2026 se realizaron 1.296 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos dedicados a actividades de estética y belleza, además de 590 operativos focalizados para verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria.

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Como resultado de estas acciones, las autoridades impusieron 155 medidas sanitarias de seguridad por diferentes incumplimientos. Adicionalmente, la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud informó que durante 2026 había efectuado 104 visitas de verificación por quejas ciudadanas y aplicado 34 medidas de seguridad a establecimientos que prestaban servicios de salud, tanto habilitados como no habilitados.

Lamento profundamente la muerte de Adriana Manotas luego de un procedimiento quirúrgico en un lugar clandestino en Puente Aranda.



Aunque Adriana murió en un centro médico de la Cruz Roja en Kennedy, al parecer por un paro cardíaco, la información preliminar indica que hace 3… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 11, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co