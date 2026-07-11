Joven madre recibió un disparo en el rostro durante primera cita en Bogotá: buscan al responsable

Tras aceptar una primera cita después de meses de insistencia terminó siendo el inicio de una tragedia que hoy conmociona a Bogotá. Alejandra, de 25 años, fue víctima de un grave ataque cuando el hombre que la invitó sacó un arma traumática y le disparó directamente a la cara. Ahora, mientras esta joven madre lucha por recuperar su voz en un hospital, el agresor borró su rastro de las redes sociales y escapó tras intentar engañar a los médicos con una versión falsa de los hechos.

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Durante tres meses, el hombre que trabajaba como domiciliario le envió mensajes. Tras mucha insistencia, ella finalmente aceptó una invitación para encontrarse en la vivienda de él, ubicada en el barrio residencial de Turingia, en la localidad de Suba. Se reunieron para ver la transmisión de un partido de fútbol del Mundial 2026. Lo que Alejandra esperaba que fuera un encuentro tranquilo se transformó en una situación de peligro cuando el comportamiento del hombre cambió de forma repentina.

Según información conocida por Citytv, este grave incidente está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y las unidades de investigación criminal bajo el protocolo de feminicidio en grado de tentativa.



¿Qué fue lo que sucedió?

Mientras veían el partido, el sujeto habría sacado un arma de fuego para intimidarla. Un amigo cercano de la joven, quien brindó su testimonio, relató el momento exacto en que la situación se salió de control: "Esta persona la invita a su casa a ver un partido. Se encuentra normal viendo un partido y en un momento la persona saca un arma".

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El agresor no solo mostró el arma, sino que le apuntó directamente a la cara mientras le lanzaba una advertencia violenta. De acuerdo con el relato entregado a Citytv, el atacante le dijo a Alejandra: “Si la llego a ver con otro man esto es lo que le va a pasar” e inmediatamente después disparó. El proyectil impactó la boca de la joven, quien cayó al suelo y perdió el sentido durante varios minutos debido a la gravedad de la herida.

Tras el ataque, el hombre trasladó a la víctima a un centro de salud, pero intentó ocultar su responsabilidad ante los médicos. El testigo denunció que el agresor dio una versión falsa de los hechos: "Nos robaron o nos intentaron robar para encubrir el hecho", fue la explicación del señalado en Citytv y El Tiempo.

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El engaño para escapar de la justicia

Una vez que Alejandra quedó bajo cuidado médico, el atacante aprovechó para desaparecer. Para evitar que las autoridades lo rastrearan, borró su rastro de redes sociales. "El hombre desde ese momento la bloqueó. Eliminó todo contacto de redes sociales o de ella para que no lo identificara", añadió el allegado de la víctima.

Actualmente, el estado de salud de Alejandra es delicado. La bala causó daños severos en su rostro y, tras una intervención quirúrgica de urgencia, está en una condición que le impide hablar. Los médicos determinaron que necesita una cirugía de reconstrucción facial en los próximos días para tratar las secuelas en su boca y cara.

Esta tragedia ha dejado a su familia en una gran crisis económica, pues ella era el único sustento del hogar. "Lastimosamente ella no ha podido trabajar, no ha podido ver por sus hijas, por su familia, por nada de eso. Que ella es la cabeza del hogar", explicó con tristeza su amigo. Sus familiares manifestaron que no tienen dinero para pagar los procedimientos médicos ni para contratar un abogado que ayude a que el caso avance en los tribunales. Amigos de la víctima piden que la Policía capture pronto al responsable.