En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ALIAS BENDITO MENOR
PERIODISTA JUAN GUILLERMO RÍOS
MARCO RUBIO
PASTOR DARÍO SILVA-SILVA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Está su barrio? Habrá cortes de agua en Bogotá y Soacha del 7 al 11 de septiembre: horarios

¿Está su barrio? Habrá cortes de agua en Bogotá y Soacha del 7 al 11 de septiembre: horarios

Varios sectores de Bogotá y Soacha tendrán suspensiones temporales del servicio de agua potable esta semana. Estos son los barrios y zonas que deben prepararse.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 7 de sept, 2026
Comparta en:
¿Está su barrio? Habrá cortes de agua en Bogotá y Soacha del 7 al 11 de septiembre: horarios
Habrá cortes de agua en Bogotá y Soacha del 7 al 11 de septiembre: horarios. -
Getty Images

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programó para esta semana varias suspensiones temporales del servicio de agua potable entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre de 2026, en sectores de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca. Los cortes están relacionados con trabajos de mantenimiento, instalación de válvulas y accesorios, empates de redes y verificaciones de los sistemas de medición. En algunos casos, el servicio será interrumpido durante unas cuatro horas, mientras que otras zonas podrían permanecer sin agua hasta por 24 o 27 horas, dependiendo del trabajo que se realizará en cada punto.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Cortes de agua en Bogotá y Soacha esta semana

LocalidadBarriosLugarInicio y duraciónTipo de trabajo
Lunes 7 de septiembre de 2026
Usme
La Picota, Santa Marta, La Aurora, Brasilia, Marichuela, La Andrea, Santa Librada, Monteblanco, Valles de Cafam, Chuniza, Gran Yomasa, San Juan Bautista, Granada Sur, Nuevo San Andres, Barranquillita, Salazar Usme, La Cabaña, Cami Santa Librada
De la Transversal 4A Este a la Transversal 14, entre la Calle 62 Sur a la Calle 97 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
Fontibón
Modelia, Santa Cecilia, Baleares, Villa del Pinar, Centro Comercial Hayuelos, Prado Grande, Taragona, San Felipe, Villamar, Fontibón Oriental, San Pablo Oriental, Zona Franca, Belén, Fontibón, Villa Carmenza, Guadual Fontibón, San Ignacio, Funza, Madrid, Mosquera Totarento, Salamanca Avira
De la Calle 22 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 116
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedición
Martes 8 de septiembre de 2026
Chapinero
El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector
De la Carrera 8A a la Carrera 15, entre la Calle 88 a la Calle 100
10:00 a.m.
24 horas
Empates e instalación de valvula
San Cristóbal
San Martín de Loba
De la Diagonal 39 Sur a la Diagonal 48D Sur, entre la Carrera 2 Este Carrera 3C Bis Este
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Teusaquillo
Acevedo Tejada, Gran América, El Recuerdo, Quinta Paredes, Corferias, Centro Nariño, Clínica Fundadores
De la Avenida Calle 26 a la Avenida de las Américas, entre la Carrera 30 a la Carrera 42B
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedición
Soacha
12 de Marzo, Bochica, Camilo Torres, El Nogal, El Porvenir Soacha, F.N.A., Hogar del Sol, La Amistad Soacha, La Cañada, La Magdalena, La Toscana, Las Vegas de San Mateo, Nogal, Panorama, Panorama I, Ricaurte, Rincón de San Mateo, Rincón de Santa Fe, San Mateo Primer Sector, Santa Helena Norte, Santa Rosa
De la Calle 18 a la Calle 30, entre la Carrera 9 Este a la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur)
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Miércoles 9 de septiembre de 2026
Suba
Prado Pinzón, Victoria Norte
De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 138 a la Calle 147A
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Suba
Lisboa, Santa Cecilia, Santa Rita Suba
De la Carrera 150B a la Carrera 160B, entre la Calle 129B a la Calle 140
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Los Mártires
Paloquemao
De la Avenida Carrera 27 a la Avenida Carrera 30, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22
8:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
San Cristóbal
El Triángulo, Aguas Clara, Tibaqué I
De la Calle 14 Sur a la Calle 31 Sur, entre la Carrera 26 Este a la Carrera 12D Este
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Santa Fe
Alameda, Las Nieves, La Favorita, San Victorino, La Capuchina, Veracruz, La Catedral, Santa Inés, La Concordia, Las Aguas Baja, Centro Administrativo, Santa Bárbara, San Bernardo, Las Hortúas, Las Cruces, Modelo Sur, San Antonio, Policarpa, Caracas, Sosiego, Nariño, San Javier, Santa Ana Sur, San José Sur, Buenos Aires, La María, 20 de Julio Parte Baja, Hospitales La Hortua, Santa Clara, Clínica Bogotá, Cancerológico, Materno Infantil, Salud Coop, Hospital San Carlos
De la Avenida Calle 26 a la Calle 32 Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 18
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedición
Ciudad Bolívar
Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Central de Mezclas, Compartir, Gibraltar Sur, La Alameda, Las Acacias, Lucero Alto, Lucero del Sur, Meissen, México, Quintas del Sur, Ronda, Sotavento
De la Calle 59B Sur a la Calle 71B Sur, entre la Carrera 16 a la Carrera 19A
Miércoles 09 10:00
Empates Varios Tanque Jalisco
Soacha
El Cedro, El Cedro I, Juan Pablo I, La Despensa Soacha, La Estación Bosa, La María, León XIII, Los Ocales, Los Olivos, Los Olivos I, Los Olivos II, Los Olivos III, Los Olivos IV, Olivares, Olivos III, Pablo VI, Reina Sofía, Rincón de Santa Fe
De la Diagonal 30 a la Calle 59, entre la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Carrera 24
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Jueves 10 de septiembre de 2026
Suba
Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa
De la Transversal 55 a la Carrera 71, entre la Calle 100 a la Calle 116
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvulas
San Cristóbal, Usme
Bella Vista Sur, San Vicente, Santa Inés Sur, Los Alpes
De la Carrera 11 Este a la Carrera 6C Este, entre la Calle 32 Sur a la Calle 41A Sur
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Tunjuelito
San Carlos, San Benito, Tunjuelito, Abraham Lincoln
De la Avenida Carrera 19C a la Carrera 7, entre la Avenida Calle 51 Sur a la Calle 59B Sur
9:00 a.m.
24 horas
Instalación de accesorios
Usme
La Huerta, El Tuno, La Esperanza Usme, Puerta al Llano
De la Calle 89C Sur a la Calle 118B Sur, entre la Carrera 8 Este a la Carrera 1D
9:00 a.m.
24 horas
Instalación de accesorios
Ciudad Bolívar, Tunjuelito
Rafael Escamilla, Madelena
De la Avenida Calle 57R Sur a la Diagonal 67A Sur, entre la Avenida Carrera 70C a la Carrera 64
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de accesorios
Teusaquillo
Prados del Salitre, Ciudad Salitre, Ciudadela El Salitre, Centro Comercial Gran Estación y Secretaría de Educación (SED)
De la Diagonal 22A a la Avenida Calle 26, entre la Carrera 50 a la Carrera 68
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedición
Kennedy
Américas Occidental, Castilla, Castilla (Al Sur de la Ac 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pío XI, Pío XII, Portal de las Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de los Ángeles, Santa María de los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla
De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Viernes 11 de septiembre de 2026
Santa Fe
Samper Mendoza, Florida, Colseguros, Santa Fe, Paloquemao, El Listón, Usatama y La Favorita
De la Avenida Calle 19 a la Calle 24, entre la Carrera 18 a la Carrera 30
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedición

¿Qué hacer antes de un corte de agua?

Ante las suspensiones programadas, la Empresa de Acueducto recomienda a los usuarios tomar algunas medidas para contar con agua durante el periodo de interrupción. Entre las principales recomendaciones están:

  • Almacenar con anticipación una cantidad de agua suficiente para las necesidades básicas del hogar.
  • Si se utiliza un tanque de reserva, llenarlo antes de que comience la suspensión.
  • En caso de guardar agua en recipientes, procurar que sea utilizada antes de que transcurran 24 horas.
  • Durante la suspensión, utilizar el agua disponible de manera racional y priorizar actividades esenciales como lavarse las manos y preparar alimentos.
  • Evitar almacenar cantidades innecesarias de agua, especialmente si no se cuenta con recipientes adecuados para conservarla.

La EAAB también informó que dispondrá del servicio de carrotanques, con prioridad para clínicas, hospitales y lugares donde haya una alta concentración de personas. Los carrotanques pueden solicitarse a través de la Acualínea 116, canal de atención de la Empresa de Acueducto.

Últimas Noticias

Cambios en la movilidad por la carrera 11: lo que debe saber y cómo conecta con obras en la Séptima
BOGOTÁ

Cambios en la movilidad por la carrera 11: lo que debe saber y cómo conecta con obras en la Séptima

Pico y placa en Bogotá del 1 al 5 de junio de 2026: horarios y restricciones
BOGOTÁ

Pico y placa en Bogotá opera así del 7 al 13 de septiembre de 2026: revise su placa

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Bogotá

Cortes de agua

Acueducto de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad