¿Está su barrio? Habrá cortes de agua en Bogotá y Soacha del 7 al 11 de septiembre: horarios

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programó para esta semana varias suspensiones temporales del servicio de agua potable entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre de 2026, en sectores de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca. Los cortes están relacionados con trabajos de mantenimiento, instalación de válvulas y accesorios, empates de redes y verificaciones de los sistemas de medición. En algunos casos, el servicio será interrumpido durante unas cuatro horas, mientras que otras zonas podrían permanecer sin agua hasta por 24 o 27 horas, dependiendo del trabajo que se realizará en cada punto.

Cortes de agua en Bogotá y Soacha esta semana

Localidad Barrios Lugar Inicio y duración Tipo de trabajo Lunes 7 de septiembre de 2026 Usme

La Picota, Santa Marta, La Aurora, Brasilia, Marichuela, La Andrea, Santa Librada, Monteblanco, Valles de Cafam, Chuniza, Gran Yomasa, San Juan Bautista, Granada Sur, Nuevo San Andres, Barranquillita, Salazar Usme, La Cabaña, Cami Santa Librada

De la Transversal 4A Este a la Transversal 14, entre la Calle 62 Sur a la Calle 97 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Fontibón

Modelia, Santa Cecilia, Baleares, Villa del Pinar, Centro Comercial Hayuelos, Prado Grande, Taragona, San Felipe, Villamar, Fontibón Oriental, San Pablo Oriental, Zona Franca, Belén, Fontibón, Villa Carmenza, Guadual Fontibón, San Ignacio, Funza, Madrid, Mosquera Totarento, Salamanca Avira

De la Calle 22 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 116

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedición

Martes 8 de septiembre de 2026 Chapinero

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector

De la Carrera 8A a la Carrera 15, entre la Calle 88 a la Calle 100

10:00 a.m.

24 horas

Empates e instalación de valvula

San Cristóbal

San Martín de Loba

De la Diagonal 39 Sur a la Diagonal 48D Sur, entre la Carrera 2 Este Carrera 3C Bis Este

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Teusaquillo

Acevedo Tejada, Gran América, El Recuerdo, Quinta Paredes, Corferias, Centro Nariño, Clínica Fundadores

De la Avenida Calle 26 a la Avenida de las Américas, entre la Carrera 30 a la Carrera 42B

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedición

Soacha

12 de Marzo, Bochica, Camilo Torres, El Nogal, El Porvenir Soacha, F.N.A., Hogar del Sol, La Amistad Soacha, La Cañada, La Magdalena, La Toscana, Las Vegas de San Mateo, Nogal, Panorama, Panorama I, Ricaurte, Rincón de San Mateo, Rincón de Santa Fe, San Mateo Primer Sector, Santa Helena Norte, Santa Rosa

De la Calle 18 a la Calle 30, entre la Carrera 9 Este a la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur)

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Miércoles 9 de septiembre de 2026 Suba

Prado Pinzón, Victoria Norte

De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 138 a la Calle 147A

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba

Lisboa, Santa Cecilia, Santa Rita Suba

De la Carrera 150B a la Carrera 160B, entre la Calle 129B a la Calle 140

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Los Mártires

Paloquemao

De la Avenida Carrera 27 a la Avenida Carrera 30, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22

8:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

San Cristóbal

El Triángulo, Aguas Clara, Tibaqué I

De la Calle 14 Sur a la Calle 31 Sur, entre la Carrera 26 Este a la Carrera 12D Este

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Santa Fe

Alameda, Las Nieves, La Favorita, San Victorino, La Capuchina, Veracruz, La Catedral, Santa Inés, La Concordia, Las Aguas Baja, Centro Administrativo, Santa Bárbara, San Bernardo, Las Hortúas, Las Cruces, Modelo Sur, San Antonio, Policarpa, Caracas, Sosiego, Nariño, San Javier, Santa Ana Sur, San José Sur, Buenos Aires, La María, 20 de Julio Parte Baja, Hospitales La Hortua, Santa Clara, Clínica Bogotá, Cancerológico, Materno Infantil, Salud Coop, Hospital San Carlos

De la Avenida Calle 26 a la Calle 32 Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 18

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedición

Ciudad Bolívar

Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Central de Mezclas, Compartir, Gibraltar Sur, La Alameda, Las Acacias, Lucero Alto, Lucero del Sur, Meissen, México, Quintas del Sur, Ronda, Sotavento

De la Calle 59B Sur a la Calle 71B Sur, entre la Carrera 16 a la Carrera 19A

Miércoles 09 10:00

Empates Varios Tanque Jalisco

Soacha

El Cedro, El Cedro I, Juan Pablo I, La Despensa Soacha, La Estación Bosa, La María, León XIII, Los Ocales, Los Olivos, Los Olivos I, Los Olivos II, Los Olivos III, Los Olivos IV, Olivares, Olivos III, Pablo VI, Reina Sofía, Rincón de Santa Fe

De la Diagonal 30 a la Calle 59, entre la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Carrera 24

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Jueves 10 de septiembre de 2026 Suba

Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa

De la Transversal 55 a la Carrera 71, entre la Calle 100 a la Calle 116

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvulas

San Cristóbal, Usme

Bella Vista Sur, San Vicente, Santa Inés Sur, Los Alpes

De la Carrera 11 Este a la Carrera 6C Este, entre la Calle 32 Sur a la Calle 41A Sur

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Tunjuelito

San Carlos, San Benito, Tunjuelito, Abraham Lincoln

De la Avenida Carrera 19C a la Carrera 7, entre la Avenida Calle 51 Sur a la Calle 59B Sur

9:00 a.m.

24 horas

Instalación de accesorios

Usme

La Huerta, El Tuno, La Esperanza Usme, Puerta al Llano

De la Calle 89C Sur a la Calle 118B Sur, entre la Carrera 8 Este a la Carrera 1D

9:00 a.m.

24 horas

Instalación de accesorios

Ciudad Bolívar, Tunjuelito

Rafael Escamilla, Madelena

De la Avenida Calle 57R Sur a la Diagonal 67A Sur, entre la Avenida Carrera 70C a la Carrera 64

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de accesorios

Teusaquillo

Prados del Salitre, Ciudad Salitre, Ciudadela El Salitre, Centro Comercial Gran Estación y Secretaría de Educación (SED)

De la Diagonal 22A a la Avenida Calle 26, entre la Carrera 50 a la Carrera 68

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedición

Kennedy

Américas Occidental, Castilla, Castilla (Al Sur de la Ac 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pío XI, Pío XII, Portal de las Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de los Ángeles, Santa María de los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla

De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Viernes 11 de septiembre de 2026 Santa Fe

Samper Mendoza, Florida, Colseguros, Santa Fe, Paloquemao, El Listón, Usatama y La Favorita

De la Avenida Calle 19 a la Calle 24, entre la Carrera 18 a la Carrera 30

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedición

¿Qué hacer antes de un corte de agua?

Ante las suspensiones programadas, la Empresa de Acueducto recomienda a los usuarios tomar algunas medidas para contar con agua durante el periodo de interrupción. Entre las principales recomendaciones están:



Almacenar con anticipación una cantidad de agua suficiente para las necesidades básicas del hogar.

Si se utiliza un tanque de reserva, llenarlo antes de que comience la suspensión.

En caso de guardar agua en recipientes, procurar que sea utilizada antes de que transcurran 24 horas.

Durante la suspensión, utilizar el agua disponible de manera racional y priorizar actividades esenciales como lavarse las manos y preparar alimentos.

Evitar almacenar cantidades innecesarias de agua, especialmente si no se cuenta con recipientes adecuados para conservarla.

La EAAB también informó que dispondrá del servicio de carrotanques, con prioridad para clínicas, hospitales y lugares donde haya una alta concentración de personas. Los carrotanques pueden solicitarse a través de la Acualínea 116, canal de atención de la Empresa de Acueducto.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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