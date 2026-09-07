Cambios en la movilidad por la carrera 11: lo que debe saber y cómo conecta con obras en la Séptima

A partir del martes 8 de septiembre, quienes se movilicen por la carrera 11, entre las calles 94 y 100, se van a encontrar con cambios en este tramo debido a las obras del corredor vial de la Séptima. Actualmente el tramo de la 11 va solo en sentido sur, eso cambiará para aliviar la movilidad en el sector con los cierres que se vienen.

El carril oriental de la carrera 11 ya no va a ser hacia el sur, sino que se va a dirigir hacia el norte. Entonces, quienes vengan de la carrera Séptima, por ejemplo, que es una de las avenidas más grandes, vayan bajando por la calle 94 y quieran entonces ir hacia el norte lo podrán hacer a partir de este martes.

El carril entonces va a conectar en sentido hacia el norte hasta la calle 100. Es lo que han anunciado las autoridades de Bogotá, pero todo esto va a ser en el marco de las obras de la carrera Séptima.



"Teniendo en cuenta que en una semanas se cerrará el puente de la carrera Séptima con calle 100 para permitir el avance de las obras del nuevo corredor de la Séptima. A los usuarios de este corredor, las sugerencias es que usen Waze, usen TransMiApp y consulten las redes sociales tanto del IDU como de la Secretaría de Movilidad y de TransMilenio para tener información en tiempo real y poder tomar mejores decisiones de viaje", dijo María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de la ciudad..



En las próximas semanas se va a llevar a cabo la demolición del puente ubicado en la carrera Séptima con calle 100. Lo que se espera para estas obras es que se haga este puente que actualmente es de dos carriles, que pase entonces a cuatro carriles. Recordemos que estas obras del corredor de la carrera Séptima abarcan alrededor de 11 km y lo que se va a tener en cuenta allí es la implementación de estos carriles exclusivos para el TransMilenio.

#Bogotá | A partir de mañana, 8 de septiembre, habrá cambios en la carrera 11, entre las calles 94 y 100, sentido sur. Ojo a la movilidad.



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