En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ALIAS BENDITO MENOR
PERIODISTA JUAN GUILLERMO RÍOS
MARCO RUBIO
PASTOR DARÍO SILVA-SILVA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Pico y placa en Bogotá opera así del 7 al 13 de septiembre de 2026: revise su placa

Pico y placa en Bogotá opera así del 7 al 13 de septiembre de 2026: revise su placa

Conozca el calendario de restricciones, los horarios y los días en los que no aplica la norma para organizar sus desplazamientos por la ciudad.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 6 de sept, 2026
Comparta en:
Pico y placa en Bogotá del 1 al 5 de junio de 2026: horarios y restricciones
Pico y placa en Bogotá. -
Getty Images

Los conductores de vehículos particulares que se movilicen por Bogotá durante la semana del lunes 7 al domingo 13 de septiembre deberán tener en cuenta nuevamente el esquema de pico y placa establecido para la capital. La restricción funciona de acuerdo con el último dígito de la placa y establece qué vehículos pueden circular durante los días hábiles. Por esta razón, consultar con anticipación el calendario permite evitar confusiones al momento de programar viajes, desplazamientos al trabajo, citas o cualquier otro recorrido dentro de la ciudad.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

La medida aplica de lunes a viernes entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Los sábados, domingos y días festivos no se aplica esta restricción para los vehículos particulares.

  • En días impares pueden circular vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

¿Cómo funcionará el pico y placa durante esta semana?

Para evitar errores, estas son las restricciones que deberán tener presentes los conductores durante cada jornada:

  • Lunes 7 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 8 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 9 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 10 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 11 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 12 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 13 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

Excepciones y sanciones

Existen alternativas institucionales para transitar durante las jornadas de restricción. Los conductores pueden pagar la tarifa del pico y placa Solidario a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad para habilitar su vehículo por días, meses o un semestre completo. De igual manera, los vehículos 100% eléctricos e híbridos inscritos en la plataforma distrital quedan exentos de la normativa.

Últimas Noticias

Cierran bar que funcionaba bajo fachada de sindicato: hallaron 47 menores, armas y estupefacientes
BOGOTÁ

Cierran bar que funcionaba bajo fachada de sindicato: hallaron 47 menores, armas y estupefacientes

Presuntos médicos falsos habrían intervenido a más de 200 personas en Bogotá: fueron judicializados
BOGOTÁ

Presuntos médicos falsos habrían intervenido a más de 200 personas en Bogotá: fueron judicializados

Transitar por la ciudad en horarios o días prohibidos sin el debido permiso equivale a la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito. Esto conlleva una sanción pecuniaria superior a los $800.000 pesos, sumado al costo de inmovilización del automóvil y su posterior traslado a los patios oficiales de la ciudad. Las autoridades hacen un llamado a programar las rutas con anticipación y hacer uso del transporte público o medios no motorizados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Pico y placa en Bogotá

Pico y placa

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad