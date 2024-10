Este video sería la prueba clave contra Darwin Beltrán, hombre que asesinó a sus hijos en Engativá

Noticias Caracol conoció, en exclusiva, una de las pruebas clave que tendría la Fiscalía General de la Nación contra Darwin Beltrán, principal sospechoso del asesinato de dos pequeños niños, sus hijos, en la localidad de Engativá en Bogotá.

Así fue la muerte de los niños de Engativá

Un video obtenido por Noticias Caracol muestra lo que ocurre momentos después de la fatídica muerte de los menores asesinados, presuntamente, por su padre, Darwin Beltrán.

El metraje, marcando las 5:29 p.m. del lunes 28 de octubre de 2024, muestra a Darwin Beltrán, padre de Santy Steban Beltrán Ramírez y Susan Beltrán Ramírez, de 4 y 7 años, saliendo de una vivienda de color verde con puertas blancas en el barrio Las Ferias, localidad de Engativá.

Videos muestran a Darwin Beltrán saliendo de la vivienda donde se encontraron a los niños muertos. Captura de video

Se observa a Darwin Beltrán hacer un gesto amenazante. Segundos después llega la mamá de los pequeños y poco después se acerca un hombre en bicicleta quien se disponía a ingresar a la vivienda. Antes de ingresar, sale la desconcertada mujer y pide ayuda.

Ante los llamados de auxilio, los transeúntes cerraron la entrada del inmueble, para así evitar que Darwin Beltrán escapara del lugar de los hechos. Al percatarse de lo sucedido, vecinos del sector golpean desesperadamente la puerta y la ventana hasta que lograron ingresar a la casa para tratar de auxiliar a los niños, pero los esfuerzos fueron inútiles.

8 minutos después, los enardecidos vecinos sacaron al hombre arrastrado del sitio y le propinaron una golpiza en la calle hasta las 5:40 p.m., momento en el que una patrulla de la Policía llega al lugar.

De acuerdo con Medicina Legal, Santy Steban Beltrán Ramírez y Susan Beltrán Ramírez murieron por los golpes que les fueron propinados. Junto a ellos se encontró una nota que decía 'los amo'.

El presunto agresor dijo: "Me dio como un cuadro de locura y asesiné a mis hijos". En su testimonio también aseveró sufrir un trastorno bipolar por el cual estuvo hospitalizado en tres ocasiones y que no se había tomado su medicamento desde el fin de semana.

Este fue el testimonio dado por Darwin Beltrán a las autoridades. Noticias Caracol.

Mamá de los menores había salido para la tienda

En diálogo con Noticias Caracol en vivo , testigos dijeron que la mamá de los menores asesinados en Las Ferias había salido para una tienda, y al regresar encontró a su expareja, Darwin Beltrán, quien le mostró el cuerpo sin vida de uno de sus hijos.

Señalaron que los cadáveres de Santy Steban Beltrán Ramírez y Susan Beltrán Ramírez estaban sobre una cama, y su papá y señalado homicida estaba ahí, acostado con ellos.

“No pudimos hacer nada, no pudimos hacer nada, eso es lo más doloroso, que no pudimos hacer nada. Hicimos todo lo que pudimos, tumbamos la puerta, pero ya para qué”, lamentó con rabia Leonardo Molina, uno de los vecinos del sector.

Darwin Beltrán, quien tiene anotaciones por violencia intrafamiliar por un ataque a su expareja, no aceptó cargos por el asesinato de sus hijos, de 7 y 4 años, hallados sin vida dentro de su casa en el occidente Bogotá.

Darwin Beltrán, al ser presentado ante la justicia por el homicidio de sus dos hijos - Fiscalía

Alcalde pidió máxima condena para Darwin Beltrán

El 28 de octubre de 2024, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el cruel asesinato de los menores y pidió que todo el peso de la ley cayera sobre Darwin Beltrán, confeso asesino de los menores.

"Me duele profundamente la noticia del asesinato de dos niños de 4 y 7 años por parte de su padre. Toda mi solidaridad con la familia", expresó el mandatario por medio de su cuenta de X.

Asimismo, las autoridades locales aseveraron ofrecieron prestar el acompañamiento y apoyo psicosocial a la madre y la familia en todo el proceso.

Vecinos del sector también realizaron una conmovedora velatón en homenaje a los niños, pidiendo además que cesen los hechos de violencia contra los menores en el país.

“Ya no más violencia, ya no más niños y niñas muertas, ya no nos queremos seguir en un noticiero viendo como le pasó a la niña Sofía. Y si yo alzo la voz es porque la próxima no quiero ser yo, la próxima que no sea una de las que estamos acá”, expresó una de las jóvenes asistentes.

Redes sociales

